Cámaras captan a sospechoso tras asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española en México

Las cámaras de seguridad instaladas cerca de la Casa de la Cultura de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, captaron a un hombre vestido de blanco y con una mochila negra corriendo por el sector donde fue atacada la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años. Las grabaciones, difundidas mientras las autoridades buscan esclarecer el crimen, muestran al sujeto caminando por la zona, deteniéndose y desapareciendo del encuadre durante cerca de un minuto. Posteriormente, otra cámara lo registra mientras se aleja apresuradamente del lugar. El ataque ocurrió alrededor de las 8:50 p.m. del sábado, cuando la universitaria recorría el centro de Cuautla tras participar en una feria de plantas medicinales. De acuerdo con testimonios recopilados por medios locales, la joven habría sido víctima de un asalto o intento de asalto y recibió varias heridas con arma blanca. Pese a estar gravemente herida, Tacoronte logró llegar hasta la Casa de la Cultura, donde pidió auxilio antes de desplomarse. Sus gritos alertaron a vecinos que se encontraban en una vivienda cercana y que salieron inmediatamente para socorrerla.

Vecinos denuncian demora de los servicios de emergencia

Una transmisión realizada por el medio local 45 Digital Noticias mostró a la estudiante tendida dentro del edificio público mientras varias personas intentaban protegerla y solicitaban una ambulancia. Durante el reporte, el periodista pidió a los residentes que ayudaran a localizar a un hombre que vestía una prenda blanca y cargaba una mochila oscura. Testigos aseguraron que algunas personas intentaron perseguirlo, pero el sujeto ya llevaba ventaja y consiguió escapar.

El comunicador también denunció que las llamadas realizadas a los números de emergencia no fueron atendidas oportunamente. Según su relato, las solicitudes eran enviadas al buzón o permanecían en espera. Vecinos consultados por EL PAÍS estimaron que la ambulancia llegó cerca de las 9:15 p.m., más de 20 minutos después del ataque. En los videos divulgados esa noche también se observa la llegada de una patrulla policial. Sin embargo, los paramédicos no pudieron salvar a la estudiante.

Había llegado a México hacía menos de un mes

Claudia Tacoronte, originaria de España, cursaba estudios de Educación Infantil en la Universidad de Granada. A mediados de agosto había viajado a territorio mexicano para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Su estancia formaba parte de un convenio de movilidad entre ambas instituciones, vigente desde 2023. La joven residía en Cuernavaca, capital de Morelos, y se trasladó aproximadamente 50 kilómetros hasta Cuautla para asistir a la actividad cultural. Tras el crimen, la Universidad de Granada canceló próximas estancias académicas en Morelos, mientras autoridades mexicanas y españolas reclamaron justicia. La investigación se desarrolla bajo el protocolo de feminicidio, según reportes internacionales. El asesinato de Tacoronte ha provocado especial conmoción porque se trata de la cuarta estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos asesinada en apenas siete meses. Mientras avanzan las investigaciones, el hombre captado con ropa blanca y mochila negra continúa siendo buscado. Las autoridades han prometido esclarecer el crimen y determinar si el ataque estuvo relacionado con un intento de robo.

¿Qué se sabe del asesinato de Claudia Tacoronte en Cuautla, México?