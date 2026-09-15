Panamá invita a China a adherirse al tratado de neutralidad permanente del Canal

En el marco de la celebración del 77.º Aniversario de la Fundación de la República Popular China, el Viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, el Dr. Guevara Mann, reiteró la invitación a China para adherirse al Protocolo del Tratado concerniente a la Neutralidad Permanente y Funcionamiento del Canal de Panamá, durante ese acto conmemorativo.

Guevara Mann, destacó la importancia del instrumento para la paz y la seguridad del comercio marítimo mundial. “Reitero la invitación del gobierno nacional a la República Popular China para adherirse al protocolo del tratado concerniente a la neutralidad permanente y fusionamiento del canal de Panamá”, dijo durante su discurso.

También destacó la importancia de las relaciones entre Panamá y China, y los vinculos comerciales y económicos que mantienen ambos países. Senaló que China es actualmente el segundo mayor usuario del Canal de Panamá, el principal proveedor de la Zona Libre de Colón y el segundo país con mayor número de maves registradas bajo bandera panameña.

Enfatizó en la presencia de empresas chinas en el país y el aporte histórico de la comunidad china a la sociedad panameña, particularmente en ámbitos como la infraestructura, la cultura, la gastronomía y la economía.

“China y Panamá comparten la visión de construir puentes de entendimiento para el desarrollo” añadió.

El funcionario también hizo referencia al proceso de transformación económica de China, iniciando con mayor fuerza tras la política de reforma y apertura adoptada en 1978, así como a su incorporación en la Organización Mundial del Comercio 2001 y su apuesta por la tecnología y la innovación.

En su discurso, destacó que Panamá y China comparten intereses vinculados con la estabilidad, la prosperidad y la seguridad de sus pueblos, además de participar en la búsqueda de soluciones frente a desafíos globales como el cambio climático, el comercio multilateral y la no proliferación nuclear.