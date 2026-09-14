Panamá resalta nexos con China tras acercamiento de diputados con Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá reafirmó de manera categórica que la conducción de la política exterior del país recae de forma exclusiva en el Órgano Ejecutivo, en respuesta a las recientes gestiones y acercamientos diplomáticos impulsados por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional con el gobierno de Taiwán.

Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería panameña, dejó en claro la separación de funciones constitucionales entre los poderes del Estado y ratificó la vigencia y solidez de los nexos bilaterales que mantiene el país con la República Popular China.

“La política exterior de Panamá, como lo señala la Constitución, es un área de acción del presidente de la República, José Raúl Mulino, con la participación de la Cancillería. Así que las directrices que dicta el presidente son las que se aplican en las relaciones internacionales”, enfatizó el viceministro, este lunes, durante el 77 Aniversario de la Fundación de la República Popular China y el inicio de la misión del embajador, Zhang Xiangyan.

Al ser abordado sobre la postura y acciones de los diputados en el Órgano Legislativo respecto a Taiwán, Guevara Mann recordó que Panamá funciona bajo un sistema democrático con estricta división de poderes.

“La política exterior se ejecuta a través de la Cancillería y las acciones de la Asamblea corresponden a los diputados; es un órgano distinto del Estado y el Ejecutivo no tiene injerencia en las actuaciones de ese órgano, como viceversa”, comentó.