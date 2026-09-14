Panamá resalta nexos con China tras acercamiento de diputados con Taiwán

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá reafirmó de manera categórica que la conducción de la política exterior del país recae de forma exclusiva en el Órgano Ejecutivo, en respuesta a las recientes gestiones y acercamientos diplomáticos impulsados por un grupo de diputados de la Asamblea Nacional con el gobierno de Taiwán.
Carlos Guevara Mann, viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de la Cancillería panameña, dejó en claro la separación de funciones constitucionales entre los poderes del Estado y ratificó la vigencia y solidez de los nexos bilaterales que mantiene el país con la República Popular China.
“La política exterior de Panamá, como lo señala la Constitución, es un área de acción del presidente de la República, José Raúl Mulino, con la participación de la Cancillería. Así que las directrices que dicta el presidente son las que se aplican en las relaciones internacionales”, enfatizó el viceministro, este lunes, durante el 77 Aniversario de la Fundación de la República Popular China y el inicio de la misión del embajador, Zhang Xiangyan.
Al ser abordado sobre la postura y acciones de los diputados en el Órgano Legislativo respecto a Taiwán, Guevara Mann recordó que Panamá funciona bajo un sistema democrático con estricta división de poderes.
“La política exterior se ejecuta a través de la Cancillería y las acciones de la Asamblea corresponden a los diputados; es un órgano distinto del Estado y el Ejecutivo no tiene injerencia en las actuaciones de ese órgano, como viceversa”, comentó.
En el marco de las relaciones diplomáticas establecidas entre Panamá y la República Popular China desde 2017 —que ya alcanzan casi una década de nexos formales—, la Cancillería extendió sus felicitaciones al gobierno de Beijing, destacando que las relaciones mutuas se sustentan en el respeto, el derecho internacional y la solidaridad.
Guevara Mann subrayó el peso comercial y logístico que representa la potencia asiática para la economía panameña, señalando que China es un usuario de primer orden del Canal de Panamá, un pilar de los servicios marítimos internacionales del país y el principal proveedor e interconexión comercial para la Zona Libre de Colón.
“A Panamá le conviene tener una relación con los principales actores mundiales y en ese sentido nos relacionamos con la República Popular China, así como con otros países del mundo (...). Queremos afianzar y robustecer esos vínculos sobre la base del respeto mutuo, que es fundamental para nosotros, y de los valores compartidos”, indicó.
Asimismo, resaltó la historicidad de estos nexos, señalando que la presencia de la comunidad china en el istmo se remonta al siglo XIX, acumulando más de 170 años de aportes significativos al desarrollo económico y cultural de la nación.
El funcionario de la Cancillería destacó además que, bajo la presente administración, se han logrado destrabar asuntos clave de la agenda bilateral.
Recordó que en días recientes, una delegación panameña visitó la República Popular China, viaje en el que se lograron importantes avances y la superación de obstáculos en el ámbito marítimo y portuario.
“En esta administración se ha solucionado un diferendo marítimo y portuario que es relevante destacar (...). Esperamos que esa situación pueda mantenerse con el tiempo”, apuntó el diplomático.
Sobre el panorama político global y los eventuales giros en la política exterior o comercial de Estados Unidos, Guevara Mann sostuvo que la postura panameña permanece firme e independiente.
“Ciertamente hay una variación importante en la correlación de fuerzas en el comercio estadounidense, pero eso es independiente de la relación que tenemos con la República Popular China y otras naciones. Hemos mantenido nuestra posición de sostener relaciones cordiales con los actores del desarrollo global”, concluyó.
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