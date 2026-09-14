Frank Gehry inspira la nueva composición de Danilo Pérez que se estrenará en París

El pianista y compositor panameño Danilo Pérez estrenará en octubre una nueva composición inspirada en el reconocido arquitecto Frank Gehry, como parte de un homenaje que se realizará en el Museo Louis Vuitton de París (Francia).

La obra, titulada The Ever-Changing World (El mundo en constante cambio), fue encargada por el Herbie Hancock Institute of Jazz y será presentada durante el Concurso Internacional de Canto de Jazz del Herbie Hancock Institute de 2026.

Pérez explicó este lunes 14 de septiembre en entrevista exclusiva con La Estrella de Panamá que la composición surge de su interés por trasladar la visión arquitectónica de Gehry al lenguaje musical, estableciendo un diálogo entre la arquitectura y el concepto de Global Jazz.

La relación del músico panameño con la obra de Gehry se fortaleció a partir del Museo de la Biodiversidad de Panamá, conocido como Biomuseo, diseñado por el arquitecto estadounidense. Para Pérez, las formas, colores y estructuras de la arquitectura de Gehry contienen elementos que pueden ser interpretados desde la música.

El vínculo entre ambos también estuvo relacionado con otros proyectos artísticos. Pérez conoció personalmente a Gehry después de que el compositor y saxofonista Wayne Shorter los presentara en el Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles, tras una actuación con la Filarmónica de Los Ángeles y el Wayne Shorter Quartet.

Además, Pérez destaca la conexión de Gehry con Panamá a través de su esposa, Berta Aguilera, de origen panameño.

La nueva composición está estructurada en dos movimientos: “US” (Nosotros) y “Optimistic Chaos” (Caos optimista). A través de ambos segmentos, el músico explora conceptos como la conexión, el movimiento, la libertad y la posibilidad de encontrar belleza en lo inesperado.

El resultado será, según Pérez, una conversación entre el Global Jazz y la arquitectura, en la que la música busca traducir las ideas y emociones que puede generar el trabajo de un arquitecto.

La composición toma como punto de partida una reflexión atribuida a Gehry sobre la capacidad de la arquitectura para transmitir emociones a través del tiempo: “La gran obra arquitectónica expresa sentimientos”.

Para Pérez, llevar esa visión al terreno musical representa también una forma de establecer un diálogo entre diferentes disciplinas artísticas y de mostrar la capacidad del jazz para generar nuevas formas de expresión.

El estreno en París se suma a una serie de proyectos que el pianista panameño desarrolla en torno a la difusión del Global Jazz, una propuesta con la que también busca destacar el papel de Panamá como punto de encuentro entre distintas culturas debido a su posición geográfica y su historia de tránsito e intercambio.