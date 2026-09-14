¡Bronce histórico! Panamá brilla en gimnasia artística en los Suramericanos de Santa Fe 2026

El conjunto femenino de gimnasia artística conformado por Hillary Heron, Ana Gabriela Gutiérrez, Ana Lucía Beitía, Alyiah Lide De León y Tatiana Tapia obtuvo la primera medalla para Panamá en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 al conquistar la presea de bronce en la prueba por equipos.

Las panameñas obtuvieron una puntuación total de 198.538 unidades, escoltando en el podio a la delegación local de Argentina que registró 208.706 puntos para la medalla de oro y a Brasil que sumó 206.188 para el metal plateado.

En la gimnasia artística masculina, Richard Atencio cerró en el puesto 21 del All Around con 66.600 puntos acumulados luego de registrar notas de 11.600 en suelo, 11.600 en arzones, 10.500 en anillas, 12.200 en salto, 11.000 en barras paralelas y 9.700 en barra fija

Por su parte en el boxeo, la pugilista Yuliett Hinestroza aseguró un puesto en el podio tras superar por decisión dividida de 3-2 a la boliviana Patricia Rojas en los cuartos de final de la categoría de -51 kilogramos, para avanzar a la semifinal del miércoles 16 de septiembre. En lado masculino, Luis Pachay finalizó su trayecto en los cuartos de final de la categoría de -55 kilogramos al caer por decisión unánime de 0-5 ante el ecuatoriano Billy Aria

Mientras que en la esgrima, Alessandra Aicardi se ubicó en la quinta posición de la modalidad de espada al vencer 15-4 a la uruguaya Ariana Cedrez en la tabla de 32 y 12-11 a la venezolana Clarismar Farías en la tabla de 16, cediendo en cuartos de final por un ajustado 10-11 ante la peruana María Doig.

Por su parte en la natación, Raúl Antadillas completó la final de los 100 metros pecho en la séptima casilla con un tiempo de 1:03.51 minutos tras clasificar séptimo en la eliminatoria con 1:05.09 minutos, escoltado por Tyler Christianson quien finalizó noveno con 1:05.91 minutos como primera reserva.

La jornada de la delegación panameña también incluyó la actuación de Camila García De Paredes en el programa corto del patinaje artístico al situarse en el lugar 11 provisionalmente tras sumar 33.27 puntos antes de encarar el programa largo.