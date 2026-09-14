Las noticias que ponen la mirada sobre Panamá y el mundo este 14 de septiembre

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada este lunes 14 de septiembre por decisiones en materia educativa y presupuestaria, acciones contra la corrupción y un hecho violento que conmocionó a la comunidad internacional.

-La Contraloría General de la República adoptó medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados a Rafael José Sabonge Vilar, por un monto preliminar de B/.704,452.61, con el objetivo de proteger los intereses del Estado mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

-El Meduca informó el retorno a clases presenciales en los centros educativos oficiales y particulares ubicados en el Casco de Colón y Cristóbal, luego de la suspensión preventiva aplicada debido a las condiciones climáticas. Las autoridades señalaron que las vías de acceso se encuentran transitables y que se mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas.

-La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 701, que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027.

-Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fueron aprehendidos durante la Operación Nova, desarrollada por fiscales de la Procuraduría General de la Nación especializados en delitos contra la administración pública. Ambos son investigados por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales.

-Una estudiante española de 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera, fue asesinada durante el pasado fin de semana en la ciudad de Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, donde se encontraba participando en un programa de intercambio académico.