Sydney Sweeney y la campaña que encendió el debate sobre la imagen de las atletas

En el comercial, la actriz de Euphoria aparece cubriendo distintas partes de su cuerpo con elementos deportivos. Con un tono irónico, Sweeney afirma que “Novig es simplemente deporte”, una frase que rápidamente generó reacciones en redes sociales.

La más reciente campaña de la casa de apuestas Novig, protagonizada por la actriz Sydney Sweeney, volvió a poner sobre la mesa un debate que lleva años rodeando al deporte femenino.

Sydney Sweeney provoca una ola de críticas entre deportistas por su nueva campaña

La polémica no se centra únicamente en que la actriz aparezca desnuda. El cuestionamiento de varias deportistas apunta al uso de los cuerpos femeninos como recurso publicitario y a la manera en que la sexualización continúa vinculándose con la representación de las mujeres en el deporte.

Como respuesta a la campaña, decenas de atletas comenzaron a compartir el trend “Con todo respeto, Sydney Sweeney”, con el que expresan su desacuerdo y reivindican una representación que ponga el foco en el talento, la disciplina y los logros deportivos.

Entre las voces críticas también se encuentra la nadadora australiana Ariarne Titmus, cuatro veces campeona olímpica, quien manifestó públicamente su molestia por el anuncio. En una publicación de Instagram que posteriormente dejó de estar disponible, Titmus cuestionó la mercantilización del cuerpo femenino y defendió valores como el trabajo en equipo, la dedicación, la excelencia y la unidad que, a su juicio, deberían ocupar un lugar central en el deporte.

El debate vuelve así a las redes sociales, donde deportistas y usuarios discuten hasta qué punto una campaña publicitaria puede recurrir a la sensualidad sin terminar reproduciendo estereotipos que durante años han afectado la imagen de las mujeres atletas.