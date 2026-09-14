Las críticas que persiguen a ‘Coco’ Carrasquilla en Pumas antes de la gira asiática

El Pumas y Adalberto ‘Coco’ Carrasquilla viven horas bajas en este momento en cuanto al rendimiento colectivo e individual del propio jugador. Con la lesión ya superada que lo dejó sin minutos en el Mundial 2026, se llegó a pensar que el panameño volvería a demostrar ese nivel que lo llevó por fichar por el cuadro mexicano. Sin embargo, las críticas ya están llegando por el rendimiento que ha tenido en los últimos duelos el mediocampista.

En los dos últimos partidos del Pumas, ante el León y Chivas de Guadalajara, Coco Carrasquilla arrancó desde del banquillo y disputó escasos minutos en ambos cotejos, dejando en evidencia que el técnico del equipo felino, Esteban Solari ha decidido apostar por otros elementos en esa zona.

El ecuatoriano Pedro Vite, Víctor Arteaga y Uriel Antuna parecieran que le ganaron la partido en el equipo titular a Coco Carrasquilla y así lo demuestran los números.

A estas alturas del Torneo Clausura 2026, en ocho fechas disputadas, el panameño ya había disputado siete partidos, seis de ellos como titular y acumulando 548 minutos de juego. Sumado a ello, ya se había estrenado como goleador con dos tantos en este tiempo.

Todo lo contrario lo que está ocurriendo en este Torneo Apertura 2026. En ocho fechas ya disputadas del certamen, Coco Carrasquilla ha jugado seis encuentros, apenas tres de ellos como titular con 286 minutos en sus piernas. Aún no se ha estrenado como goleador, entregando apenas una asistencia. Cabe destacar que el panameño se perdió las dos primeras fechas del certamen ya que aún se estaba recuperando de su lesión muscular.

El único partido en el que Coco Carrasquilla ha completado los 90 minutos fue ante el Cincinnati FC por la Leagues Cup en la segunda fecha. De ahí en más, el panameño ha alternado la titularidad con el banquillo viendo como sus minutos se han reducido drásticamente en comparación al primer semestre.

Pero el rendimiento de Coco Carrasquilla no solo ha ido a la baja, como muchos apuntan desde México. El Pumas también ha caído en un bache de resultados. En lo que vamos de temporada, entre todos los torneos, el Pumas apenas ha logrado tres triunfos en 11 encuentros (un triunfo en sus últimos cinco partidos) y en estos momentos están fuera de la zona de clasificación a la liguilla.

Estos números confirman el descontento que existe entre la afición de los mexicanos con el desempeño del equipo y del Coco Carrasquilla.