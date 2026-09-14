Contraloría ordena secuestro de bienes preventivos al exministro Sabonge por más de $700 mil

La Contraloría General de la República ordenó este lunes la adopción de medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar, hasta cubrir un monto preliminar de $704,452.61.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP, fechada el 8 de septiembre de 2026, tras evaluaciones preliminares efectuadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense.
Según informó la institución, las acciones comprenden el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos asociados a Sabonge, hasta alcanzar la suma establecida inicialmente en la resolución.
La medida busca evitar que los bienes eventualmente relacionados con las actuaciones sean vendidos, transferidos u ocultados mientras avanzan los procedimientos correspondientes. Sin embargo, el comunicado no precisa cuáles son los activos alcanzados ni detalla las evaluaciones o hechos que originaron la decisión.
La Contraloría subrayó que la resolución tiene carácter preventivo y forma parte de los mecanismos contemplados en la legislación panameña para proteger los recursos estatales.
Esto significa que la actuación no constituye por sí sola una sentencia ni determina definitivamente una responsabilidad patrimonial contra el exfuncionario.
El monto de $704,452.61 también fue identificado como preliminar, por lo que podría variar conforme avancen las investigaciones y auditorías.
La institución aseguró que durante el procedimiento se garantizará el debido proceso, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer si existe alguna afectación económica contra el Estado.
Rafael Sabonge, ingeniero civil y empresario, ejerció como ministro de Obras Públicas durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024.
Desde esa posición estuvo al frente de proyectos relevantes de infraestructura pública, entre ellos obras viales y la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.
La Contraloría no identificó en su comunicado si las medidas precautorias guardan relación con algún contrato, proyecto o actuación específica desarrollada durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas.
Reiteró que continuará ejerciendo sus facultades de investigación, fiscalización y control para proteger el patrimonio estatal, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
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