Contraloría ordena secuestro de bienes preventivos al exministro Sabonge por más de $700 mil

La Contraloría General de la República ordenó este lunes la adopción de medidas precautorias sobre bienes y fondos vinculados al exministro de Obras Públicas Rafael José Sabonge Vilar, hasta cubrir un monto preliminar de $704,452.61. La decisión fue formalizada mediante la Resolución No. 2766-2026-DNAJ/MP, fechada el 8 de septiembre de 2026, tras evaluaciones preliminares efectuadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense. Según informó la institución, las acciones comprenden el secuestro preventivo de bienes, fondos, vehículos y otros activos asociados a Sabonge, hasta alcanzar la suma establecida inicialmente en la resolución. La medida busca evitar que los bienes eventualmente relacionados con las actuaciones sean vendidos, transferidos u ocultados mientras avanzan los procedimientos correspondientes. Sin embargo, el comunicado no precisa cuáles son los activos alcanzados ni detalla las evaluaciones o hechos que originaron la decisión.

Una medida precautoria, no una condena

La Contraloría subrayó que la resolución tiene carácter preventivo y forma parte de los mecanismos contemplados en la legislación panameña para proteger los recursos estatales. Esto significa que la actuación no constituye por sí sola una sentencia ni determina definitivamente una responsabilidad patrimonial contra el exfuncionario. El monto de $704,452.61 también fue identificado como preliminar, por lo que podría variar conforme avancen las investigaciones y auditorías. La institución aseguró que durante el procedimiento se garantizará el debido proceso, mientras continúan las diligencias destinadas a establecer si existe alguna afectación económica contra el Estado.

Sabonge estuvo al frente del MOP