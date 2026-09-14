Presupuesto del Canal de Panamá avanza sustentación en medio de tensión por Río Indio

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 701, que establece el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. La iniciativa recibió nueve votos a favor, tres abstenciones y ninguno en contra, después de una extensa comparecencia en la que las autoridades canaleras respondieron cuestionamientos sobre sus proyecciones financieras, inversiones, nuevos proyectos portuarios y el futuro lago de Río Indio. Los cuatro artículos del proyecto fueron sometidos individualmente a votación. La Comisión también aprobó su título y la recomendación para devolverlo al pleno de la Asamblea, donde continuará su discusión. El primer artículo aprueba formalmente el presupuesto canalero para 2027, autorizado previamente por el Consejo de Gabinete mediante la Resolución 86 del 1 de septiembre de 2026. El segundo contiene la estructura completa de ingresos, gastos, aportes al Estado, reservas y programa de inversiones. El tercero establece que la ejecución de los recursos deberá ajustarse a los reglamentos de la ACP, mientras que el cuarto dispone que la futura ley comenzará a regir el 1 de octubre de 2026.

PRD advierte que respaldo no incluye la inundación

Aunque ningún diputado votó en contra, Benicio Robinson pidió explicar el alcance de su posición y advirtió que el respaldo concedido constituye un “voto de confianza” al presupuesto ordinario del Canal. El parlamentario sostuvo que, según su interpretación de la comparecencia, las partidas de 2027 no contemplan todavía el inicio de la inundación necesaria para crear el futuro lago de Río Indio. “Le estamos dando un voto de confianza de que este es el presupuesto real del Canal actual, no incluyendo el inicio de la inundación de Río Indio”, manifestó durante la explicación de voto. El diputado indicó que las autoridades mencionaron 2028 como referencia para etapas posteriores del proyecto. Por esa razón, señaló que podría revisar su posición cuando la iniciativa sea discutida por el pleno. También adelantó que la bancada del PRD evaluará el contenido del proyecto antes de definir su voto final. La intervención dejó claro que la aprobación del presupuesto no representa necesariamente un respaldo político definitivo a todas las fases de Río Indio, especialmente aquellas que puedan generar impactos irreversibles sobre las tierras y comunidades ubicadas dentro de la futura huella del lago.

Un presupuesto con aportes por $3,607.8 millones

El proyecto de la ACP contempla ingresos totales por aproximadamente $5,555.3 millones y gastos operativos de $1,784.5 millones. Los aportes directos al Tesoro Nacional se estiman en $3,607.8 millones, alrededor de $414 millones más que lo aprobado para el año fiscal anterior. El diputado del PRD citó este aporte como una de las razones para apoyar el presupuesto, al considerar que representa un beneficio importante para el país. Sin embargo, cuestionó que durante la comparecencia no quedara suficientemente claro si el Gobierno utiliza esos recursos principalmente para pagar la deuda pública o si también financia inversiones y programas dirigidos al resto de la población. Una vez transferidos al Tesoro Nacional, la distribución de los aportes canaleros corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al presupuesto estatal aprobado por la Asamblea. La ACP no mantiene control directo sobre su destino.

Río Indio marca la discusión