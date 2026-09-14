Canal de Panamá anticipa $5,555 millones pese a caída de 621 tránsitos por El Niño

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) proyecta ingresos por $5,555.3 millones para el año fiscal 2027, aun cuando prevé una reducción de 621 tránsitos debido a las restricciones hídricas provocadas por un posible fenómeno de El Niño de fuerte intensidad. Las cifras forman parte del proyecto de ley 701, sustentado este lunes ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional por el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y la administradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta. El presupuesto regirá del 1 de octubre de 2026 al 30 de septiembre de 2027 y fue aprobado por la Junta Directiva de la ACP mediante el Acuerdo 459 del 11 de agosto de 2026. Posteriormente recibió el aval del Consejo de Gabinete, a través de la Resolución 86 del 1 de septiembre de 2026. La propuesta contempla un incremento de $348.1 millones, equivalente al 6.7%, en los ingresos totales frente al presupuesto aprobado para 2026.

Menos barcos, pero mayores ingresos

La ACP calcula que durante el próximo año fiscal transitarán por la vía 12,143 buques, alrededor de 621 menos que los incluidos en el presupuesto de 2026. La reducción representa cerca de dos embarcaciones menos por día. También anticipa un promedio de 29.5 tránsitos diarios de alto calado y un volumen aproximado de 457.3 millones de toneladas CP/SUAB, unas 5.1 millones de toneladas menos que la estimación del periodo anterior. Pese a la caída del tráfico, los ingresos por peajes ascenderían a $3,874.6 millones, aproximadamente $78.7 millones más, lo que supone un crecimiento del 2.1%. La administración atribuyó esta aparente contradicción a la composición de los buques que utilizarán la ruta. La proyección contempla una mayor participación de embarcaciones de gas natural licuado, que generan mayores ingresos, y una menor presencia de buques graneleros, cuyo valor por tránsito es inferior. A esta cifra se suman $1,533.5 millones provenientes de otros servicios relacionados con el tránsito, un aumento de $212.6 millones, o 16.1%. Este renglón comprende el cargo por agua dulce, el uso de remolcadores, las reservaciones, las subastas de cupos y el sistema de reservaciones a largo plazo conocido como “lotería”. Fuera del negocio directo del tránsito, la ACP prevé obtener $69.5 millones por la venta de energía eléctrica, $42.4 millones por agua potable y $35.3 millones en ingresos misceláneos. Estos últimos incluyen las entradas a los centros de visitantes, concesiones de espacios, alquiler de infraestructura de telecomunicaciones, utilización de tierras y aguas y venta de materiales en desuso.

El Niño amenaza la capacidad de la ruta

El presupuesto fue elaborado bajo el supuesto de que durante 2027 podrían presentarse condiciones asociadas con un fenómeno de El Niño de intensidad muy fuerte. La ACP anticipa menores lluvias y restricciones hídricas que afectarían tanto el número de tránsitos como la cantidad de carga que pueden transportar los buques. Para los meses más secos se prevé un calado de aproximadamente 44 pies. Aunque las embarcaciones podrán continuar utilizando la vía, tendrán que reducir su carga para cumplir con esa profundidad. La administración aseguró que la gestión del agua buscará mantener un balance entre el abastecimiento para consumo humano y la continuidad de las operaciones canaleras. Las medidas previstas incluyen la protección de la cuenca, el manejo eficiente de los lagos, la conservación ambiental y el avance de proyectos estratégicos como el lago de Río Indio.

Gastos operativos suben a $1,784.5 millones

Los gastos de operación antes de descontar los costos capitalizados se estiman en $1,810.2 millones, un incremento de $176.1 millones, o 10.8%, respecto del presupuesto de 2026. Después de descontar $25.7 millones en costos directamente vinculados con proyectos de inversión, el gasto operativo quedaría en $1,784.5 millones. La ACP explicó que el aumento responde a la necesidad de mantener la infraestructura, garantizar la continuidad de las operaciones, reforzar el capital humano, afrontar condiciones hidrológicas adversas y desarrollar nuevos proyectos. Uno de los principales renglones corresponde a servicios personales, con una asignación de $836.6 millones, un aumento de $83.7 millones, equivalente al 11.1%. Las prestaciones laborales, que incluyen la cuota patronal de la Caja de Seguro Social, el Seguro Educativo y los riesgos profesionales, ascenderán a $109.5 millones, es decir, $9.5 millones más. El incremento está relacionado con nuevos puestos permanentes y temporales, horas extraordinarias, formación técnica, relevo generacional, bonos de productividad y ajustes salariales derivados de convenciones colectivas vigentes. Los acuerdos laborales mencionados comprenden a bomberos, guardias de seguridad, trabajadores profesionales y no profesionales, capitanes, oficiales de cubierta e ingenieros de máquinas.

Sequía eleva la factura de combustible

Otro de los aumentos significativos aparece en el gasto de combustible, que alcanzará $102.8 millones, unos $55.4 millones más frente al periodo anterior. La ACP explicó que la menor disponibilidad de agua reducirá la generación hidroeléctrica, por lo que será necesario utilizar con mayor frecuencia las unidades térmicas para producir electricidad. El cálculo también contempla el incremento del precio del diésel liviano y del búnker, así como el combustible requerido por equipos flotantes, terrestres y las operaciones de tránsito. En materiales y suministros se destinarán $108.4 millones, mientras que los contratos de servicios y honorarios alcanzarán $344.2 millones, un aumento de $20.8 millones, o 6.4%. Estas contrataciones atenderán trabajos especializados que no pueden desarrollarse con recursos internos, entre ellos la remoción de sedimentos, estudios técnicos, servicios legales y la gestión social y ambiental en las regiones oriental y occidental de la cuenca hidrográfica.

ACP elevará sus aportes al Estado

A pesar del escenario climático y del crecimiento de los gastos, la ACP proyecta aportes directos al Tesoro Nacional por $3,607.8 millones, unos $414 millones más que en el presupuesto aprobado para 2026. Adicionalmente, calcula otros pagos al Estado por aproximadamente $328.5 millones, correspondientes al impuesto sobre la renta, las cuotas obrero-patronales, la seguridad social y el Seguro Educativo. Durante la sustentación, las autoridades señalaron que el presupuesto busca proteger la operación, sostener la competitividad de la ruta y preparar al Canal para enfrentar simultáneamente los riesgos climáticos y las transformaciones del comercio marítimo mundial.

¿Cuánto ingresará el Canal de Panamá en 2027 y cómo afectará El Niño sus operaciones?