Apede: Comercio panameño crece 6.4%, pero el empleo avanza con rezago

Durante el primer trimestre de 2026, el comercio panameño creció 6.4%, por encima del 4.8% registrado por la economía nacional. Sin embargo, el reto es que este crecimiento se traduzca en mayores ventas, inversión y empleos de calidad, señala el más reciente Informe Económico Ejecutivo Mensual de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

De acuerdo con el análisis, el comercio representa el 20.4% del producto interno bruto (PIB) y genera cerca de 352 mil puestos de trabajo, equivalentes al 17.9% del empleo nacional. Entre 2019 y 2025, la producción del sector aumentó cerca de 38%, mientras el empleo apenas creció 0.6%.

Para Apede, esta brecha evidencia la necesidad de fortalecer la educación y la formación en nuevas capacidades, promover la formalización y ampliar las actividades de mayor valor agregado, con el objetivo de convertir el crecimiento del sector en mejores oportunidades laborales.

La recuperación tampoco ha sido homogénea. Durante el primer trimestre, los ingresos del comercio mayorista aumentaron 10%, mientras los del comercio minorista disminuyeron 0.3%.

A la vez, las importaciones de bienes de consumo crecieron 18.1% y las ventas de vehículos nuevos aumentaron 10.6% durante el primer semestre. En contraste, el saldo del crédito al comercio avanzó apenas 0.94% y las nuevas colocaciones acumuladas al sector se redujeron 1.9%.

“Las cifras muestran que el comercio está creciendo, pero ese avance todavía no se siente con la misma intensidad en todos los negocios ni en el empleo. Panamá debe aprovechar esta recuperación para modernizar el sector, facilitar el acceso al financiamiento y crear las condiciones para que más empresas puedan crecer, formalizarse, bancarizarse y generar mejores oportunidades para las personas”, afirmó el presidente de Apede, Alberto López Tom.

Una de las señales más favorables, según el informe, proviene de la Zona Libre de Colón, cuyo movimiento comercial alcanzó $12,647.9 millones durante el primer semestre, un aumento de 13.9% frente al mismo periodo de 2025.

Las reexportaciones crecieron 24.9%, hasta $6,785.6 millones, lo que refleja una recuperación de su función como centro de distribución regional y abre oportunidades para desarrollar comercio electrónico, ensamblaje, tecnología, transformación ligera y servicios logísticos especializados.

En el comercio exterior, las importaciones alcanzaron $7,814.8 millones, 14.6% más que un año antes. Las exportaciones nacionales sumaron $534.6 millones, con una caída de 22.1%. Sin embargo, esta comparación está influida por las exportaciones extraordinarias de concentrado de cobre realizadas en 2025.

Al excluir ese efecto, las exportaciones muestran un crecimiento aproximado de 3.5%.

El informe también advierte que el 50.7% de las personas ocupadas en el comercio trabaja en la informalidad, una situación que limita la estabilidad laboral, la protección social y las posibilidades de capacitación, acceso al crédito y crecimiento empresarial.

Apede considera prioritario incentivar la formalización, acelerar la digitalización de los negocios, reducir los costos y tiempos asociados a la actividad comercial, ampliar el financiamiento empresarial y fortalecer las competencias de los trabajadores.

En un escenario de reorganización de las cadenas mundiales de suministro y búsqueda de rutas más seguras y eficientes, Panamá puede aprovechar el Canal, sus puertos, la Zona Libre de Colón, el hub aéreo de Tocumen y su plataforma financiera para atraer centros regionales de distribución y servicios especializados.

“El desafío no es solamente movilizar más mercancías, sino lograr que una mayor parte del valor generado permanezca en el país y se traduzca en inversión, innovación y bienestar para los panameños”, resalta el análisis, que forma parte de la serie de Informes Económicos Ejecutivos Mensuales de Apede.