Desafío territorial al Reino Unido: Escocia, Gales e Irlanda del Norte reclaman su autodeterminación

La unidad política y territorial del Reino Unido podría estar en cuestión. Los líderes de las provincias de Escocia, Gales e Irlanda del Norte exigieron este lunes 14 de septiembre a Londres que se les respete el derecho a la autodeterminación, en un memorando común en el que resaltan que ningún gobierno “tiene el derecho de bloquear la democracia”.

Los firmantes del memorándum fueron John Swinney, líder del Partido Nacional Escocés; Rhun ap Iowerth, primer ministro de Gales y líder de la formación independentista galesa Plaid Cymru, y la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, del Sinn Féin norirlandés. A ellos se sumó la presidenta del Sinn Féin —el partido de izquierda independentista en Irlanda del Norte que comparte gobierno con los protestantes probritánicos de derecha— y líder de la oposición en la República de Irlanda, Mary Lou McDonald.

Si bien quienes suscriben el comunicado buscan evitar a toda costa un lenguaje de confrontación con Londres —teniendo en cuenta que el primer ministro actual, Andy Burnham, ha apostado por una mayor autonomía de las regiones que forman parte del Reino Unido—, remarcaron que, frente al centralismo de las políticas que afectan a sus regiones desde la capital británica, existe una mejor vía para ello: la autodeterminación.

“Frente a ello, ‘hay una vía mejor: naciones que trabajan juntas como iguales, comparten ideas y experiencias, y construyen relaciones basadas en el respeto mutuo’”, sostuvieron.

De acuerdo con la agencia EFE, dicho memorándum, además, lanza un guiño a la Unión Europea, después de que se materializara la salida del Reino Unido —conocida como el ‘Brexit’— del bloque comunitario europeo.

“El Brexit dañó nuestras economías y limitó las oportunidades de nuestra gente. Creemos en el futuro de nuestras naciones como pertenecientes a la Unión Europea, y queremos trabajar juntos para reconstruir y fortalecer estas relaciones europeas”, reza el texto.

Asimismo, los firmantes del manifiesto independentista tienen posturas distintas sobre cómo afrontar el asunto de la autodeterminación con Londres. Mientras que tanto los líderes de Escocia e Irlanda del Norte se muestran favorables a la realización de un referéndum, el primer ministro de Gales no quiso “poner fecha al calendario”, en una apuesta por una negociación en lo relacionado con la autonomía de los gobiernos locales.

“Nunca he estado interesado en la ruptura del Reino Unido, sino en desarrollar competencias (...). No soy un aislacionista, no creo en la idea de cerrarnos al mundo. Tenemos relaciones estrechas e importantes culturalmente entre estas islas (británicas) que queremos mantener”, aseguró ap Iowerth.

Si bien la oficina del primer ministro buscó quitar hierro al asunto, el primer ministro Burnham afirmó mediante su portavoz que “el Reino Unido da lo mejor cuando los pueblos se unen alrededor de valores compartidos y para resolver problemas, más que en la división”.

Burnham agregó que su Gobierno está centrado en aliviar la carga económica sobre los británicos “más que enredarse en debates constitucionales o futuros referéndums”.

El asunto sobre la territorialidad del Reino Unido cobró auge este pasado fin de semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostrara a favor de una reunificación de la isla de Irlanda durante una visita a ese país. La situación actual en la isla de Irlanda está definida por los Acuerdos de Viernes Santo de 1998, los cuales —entre otras cosas— estipulan la existencia de un gobierno de coalición entre los nacionalistas irlandeses y los protestantes probritánicos, que antes se enfrentaban con las armas y no con los votos.

En respuesta al debate desatado por Trump, la presidenta del Sinn Féin se limitó a decir que estas últimas palabras evidencian que el debate sobre la reunificación de Irlanda “está más vivo que nunca”. En la actualidad, el Sinn Féin es la fuerza política con mayor popularidad tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte, y en el pasado la presidenta de esta formación no descartó que antes de 2030 se celebre un referéndum en el que los irlandeses decidan si Irlanda del Norte debería ser parte integral de su país y no una provincia británica, como hasta ahora.