Río Indio: ACP ofrecerá casas de hasta 218 metros cuadrados y compensará tierras a valor de reposición

Las familias que deban abandonar sus propiedades para permitir la construcción del lago de Río Indio recibirán viviendas de entre 116 y 218 metros cuadrados, terrenos de reemplazo o compensaciones económicas calculadas mediante avalúos, informó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Durante la sustentación del presupuesto canalero ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, diputados solicitaron aclarar cómo se compensará a las comunidades ubicadas dentro de la futura huella del lago y si las nuevas viviendas serán equivalentes a las que poseen actualmente. La administradora del Canal, Ilya Espino de Marotta, explicó que el tamaño de las casas no dependerá estrictamente de las dimensiones de la construcción actual, sino de la composición de cada núcleo familiar. La ACP diseñó cuatro modelos básicos, con variaciones que permitirán ofrecer hasta 16 tipos de viviendas de uno o dos pisos. Esto permitirá asignar espacios distintos a una pareja, una familia con dos hijos o un hogar compuesto por cinco niños y varios adultos, según explicó la institución.

No será estrictamente casa por casa

El plan no establece que una vivienda pequeña será reemplazada necesariamente por otra del mismo tamaño. La ACP aseguró que cada solución habitacional deberá cumplir los estándares correspondientes y responder a la cantidad de personas que integran la familia. Además de la nueva casa, la evaluación incluirá todas las mejoras existentes dentro de la propiedad afectada, como:

Cercas

Chiqueros

Cultivos

Construcciones complementarias

Infraestructura productiva

Otras mejoras incorporadas al terreno

Para los residentes localizados dentro de la huella del lago, las estructuras serán calculadas a valor de reposición. Esto significa que el monto se determinará tomando como referencia cuánto costaría construirlas nuevamente, sin aplicar la depreciación propia de una vivienda o instalación antigua.

Avalúos estarán en manos de empresa privada

La compañía Panamericana de Avalúos fue contratada mediante licitación para valorar los terrenos, viviendas y demás bienes que serían afectados por el proyecto. De acuerdo con la información presentada ante la Asamblea, la empresa cuenta con más de 40 años de experiencia y ya comenzó los avalúos en la zona. Las evaluaciones tomarán en cuenta la normativa nacional y los estándares para procesos de reasentamiento involuntario de la Corporación Financiera Internacional (IFC). Las familias tendrán la posibilidad de contratar su propio avalúo si no están conformes con la valoración presentada. No obstante, la ACP advirtió que el costo de una evaluación independiente no necesariamente será cubierto por la institución.

Residentes y propietarios ausentes recibirán tratamientos diferentes

La ACP distingue entre las personas que viven dentro del área afectada y quienes poseen tierras, pero residen en otro lugar. Las familias residentes podrán optar por una combinación de:

Terrenos de reemplazo

Viviendas nuevas

Compensación económica

Reconocimiento de estructuras y mejoras

Apoyo para recuperar sus actividades productivas

Los propietarios no residentes recibirían principalmente una compensación económica por sus terrenos, debido a que no necesitan ser reubicados físicamente. Cada caso será tratado individualmente bajo las reglas generales contenidas en el marco de compensación elaborado por la ACP. La entidad explicó que primero fue necesario acordar criterios aplicables a todas las familias y que, posteriormente, comenzaron las conversaciones particulares para identificar las condiciones de cada propiedad y hogar.

Reubicación podrá ser individual o grupal

Las familias podrán ser reasentadas de manera individual o en comunidades agrupadas. La ACP expresó su preferencia por los reasentamientos colectivos porque permiten ofrecer de manera más eficiente servicios como:

Agua potable

Saneamiento

Educación

Atención médica

Caminos

Infraestructura comunitaria

Como ejemplo se mencionó la posibilidad de fortalecer núcleos poblados como Tres Hermanas, donde la concentración de viviendas facilitaría la instalación de servicios públicos. No obstante, la institución aseguró que la ubicación final dependerá de las decisiones de las familias, la disponibilidad de terrenos y el esquema de ordenamiento territorial que se desarrolle. La planificación también pretende conservar las condiciones necesarias para que las familias continúen con sus actividades agropecuarias. La ACP reconoció que muchos habitantes dependen directamente de la tierra y que trasladarlos a espacios urbanos o demasiado reducidos afectaría sus medios de subsistencia.

Comunidades pidieron diálogo sin intermediarios

La ACP aseguró que las comunidades solicitaron mantener una relación directa con la institución, sin intermediarios ni terceros que negocien en su nombre. Para informar sobre el avance del proyecto, el Canal mantiene reuniones comunitarias y distribuye una publicación denominada El Nuevo Cayuco. También ha colocado el marco de compensación y otros documentos en su página web y redes sociales. La institución afirmó que el proceso se desarrolla con el acompañamiento de especialistas en reasentamientos y bajo estándares internacionales. Sin embargo, todavía deberán definirse las condiciones específicas para cada familia, incluyendo el terreno de reemplazo, el valor de las propiedades, la ubicación de las nuevas viviendas y la forma en que continuarán sus actividades económicas.

¿Cómo compensará la ACP a las familias afectadas por el proyecto del lago de Río Indio?