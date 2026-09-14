‘Son los narcos o nosotros’: Mulino endurece el discurso contra el crimen en Panamá

Durante la ceremonia de graduación de nuevos agentes de la Policía Nacional celebrada este lunes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó el compromiso de su administración en el combate frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, tanto a nivel nacional como en el plano regional.

El mandatario enfatizó que la lucha contra la delincuencia organizada no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia institucional para la nación.

“Conmigo Panamá no será sumiso al narcotráfico, que lo tengan bien claro. Son los narcos o nosotros”, sentenció Mulino, al tiempo que advirtió sobre las capacidades económicas del crimen organizado y su uso de las redes sociales y campañas de influencia para encubrir actividades ilícitas.

En su intervención, el mandatario subrayó la importancia de la cooperación internacional en la materia, destacando que el Gobierno panameño trabaja de manera coordinada con líderes de la región, entre ellos los mandatarios de Brasil, México, Ecuador, Colombia y República Dominicana.

Mencionó que este frente común busca contrarrestar el avance del narcotráfico a nivel transnacional más allá de las diferencias políticas entre naciones.