‘Son los narcos o nosotros’: Mulino endurece el discurso contra el crimen en Panamá

Durante la ceremonia de graduación de nuevos agentes de la Policía Nacional celebrada este lunes, el presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó el compromiso de su administración en el combate frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado, tanto a nivel nacional como en el plano regional.
El mandatario enfatizó que la lucha contra la delincuencia organizada no es una cuestión ideológica, sino de supervivencia institucional para la nación.
“Conmigo Panamá no será sumiso al narcotráfico, que lo tengan bien claro. Son los narcos o nosotros”, sentenció Mulino, al tiempo que advirtió sobre las capacidades económicas del crimen organizado y su uso de las redes sociales y campañas de influencia para encubrir actividades ilícitas.
En su intervención, el mandatario subrayó la importancia de la cooperación internacional en la materia, destacando que el Gobierno panameño trabaja de manera coordinada con líderes de la región, entre ellos los mandatarios de Brasil, México, Ecuador, Colombia y República Dominicana.
Mencionó que este frente común busca contrarrestar el avance del narcotráfico a nivel transnacional más allá de las diferencias políticas entre naciones.
El presidente Mulino defendió asimismo las recientes acciones de seguridad de su gestión, entre las que destacó la captura de narcos de alto perfil y el traslado de reos de alta peligrosidad a la isla penal de Coiba.
Ante las críticas surgidas por dicho traslado, el mandatario respondió señalando que la reacción coordinada de defensores y opinadores demuestra la efectividad de la medida, citando la frase popular. “Basta con golpear al puerco para que aparezca el dueño”, dijo.
En cuanto al debate sobre los derechos humanos en el sistema penitenciario, el gobernante cuestionó que la discusión pública se centre únicamente en los detenidos mientras se invisibiliza a las víctimas del delito.
Citando como referencia el modelo aplicado en El Salvador, Mulino sostuvo que a las pandillas y al crimen organizado no se les vence abriendo espacios de diálogo ni negociando, sino mediante el aislamiento, detenciones conformes a la ley y la aplicación rigurosa de la justicia.
Dirigiéndose de manera directa a la promoción de nuevos agentes policiales, el presidente les recordó que el uso de placa y arma exige tanto respetar a la ciudadanía como hacerse respetar en las calles.
Asimismo, dejó claro que su administración no tolerará la impunidad dentro de la estructura estatal. “Aquí nadie está por encima de la ley. Si un funcionario de mi gobierno comete un delito, lo detienen, porque no hay privilegiados ni bendecidos”, comentó.
El mandatario instó a las fuerzas de seguridad a entregar resultados concretos para devolver la tranquilidad a la población, concluyendo con una advertencia sobre la necesidad de mantener el control del orden público. “Señores, o nosotros ponemos orden o ellos ganarán con el caos. No es tiempo de contemplaciones”, señaló.
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