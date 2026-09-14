Pagos a jubilados en Panamá: ¿quiénes cobran el 18 y 21 de septiembre?

Los jubilados y pensionados de Panamá ya tienen definidas las fechas para recibir el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre. De acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS), los desembolsos se realizarán en dos fechas, dependiendo de la modalidad de pago de cada beneficiario.

La primera fecha de pago será el viernes 18 de septiembre, cuando recibirán sus fondos los jubilados y pensionados que tienen sus pagos mediante acreditación bancaria.

Por otro lado, quienes reciben su jubilación o pensión mediante cheques deberán esperar hasta el lunes 21 de septiembre para retirar el pago en los centros habilitados por la Caja de Seguro Social a nivel nacional.