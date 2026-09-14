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Pagos a jubilados en Panamá: ¿quiénes cobran el 18 y 21 de septiembre?

Los jubilados y pensionados de Panamá cobrarán el 18 y 21 de septiembre
Los jubilados y pensionados de Panamá cobrarán el 18 y 21 de septiembre Generado con IA
Por
Emiliana Tuñón
  • 14/09/2026 12:40
La CSS confirmó cuándo cobrarán los jubilados y pensionados su segunda quincena de septiembre

Los jubilados y pensionados de Panamá ya tienen definidas las fechas para recibir el pago correspondiente a la segunda quincena de septiembre. De acuerdo con el calendario establecido por la Caja de Seguro Social (CSS), los desembolsos se realizarán en dos fechas, dependiendo de la modalidad de pago de cada beneficiario.

La primera fecha de pago será el viernes 18 de septiembre, cuando recibirán sus fondos los jubilados y pensionados que tienen sus pagos mediante acreditación bancaria.

Por otro lado, quienes reciben su jubilación o pensión mediante cheques deberán esperar hasta el lunes 21 de septiembre para retirar el pago en los centros habilitados por la Caja de Seguro Social a nivel nacional.

CSS anuncia calendario de pago para jubilados y pensionados en octubre

La Caja de Seguro Social anunció las fechas de pago para jubilados y pensionados durante octubre, con días diferentes según la modalidad de cobro.

El primer pago será el lunes 5 de octubre por ACH y el martes 6 de octubre mediante cheque.

Para la segunda quincena, el pago por ACH será el lunes 19 de octubre, mientras que quienes cobran por cheque recibirán el pago el martes 20 de octubre.

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