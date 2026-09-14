Polémica en Colombia: Gobierno permitirá ingreso policial a universidades públicas ante disturbios

El Gobierno de Colombia anunció nuevas medidas para enfrentar hechos de violencia dentro de las universidades públicas. El presidente Abelardo de la Espriella informó que la Policía podrá ingresar a los campus cuando se presenten actos de vandalismo, terrorismo o situaciones que representen una amenaza para el orden público.

La decisión contempla la creación de un protocolo nacional que establecerá los criterios para diferenciar las protestas pacíficas de aquellas acciones que, según las autoridades, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.

De la Espriella defendió la medida al señalar que la autonomía universitaria no impide la actuación del Estado frente a hechos que puedan poner en riesgo a estudiantes, ciudadanos o miembros de la fuerza pública.

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público”, afirmó el mandatario, quien sostuvo que los campus no pueden ser considerados territorios ajenos a la Constitución, las leyes o la autoridad estatal.