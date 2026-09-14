Aumentan el pie de fuerza: 774 agentes se unen al Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad graduó este lunes a 774 nuevos agentes, de los 731 son de la Policía Nacional (PN) y 43 del Servicio Nacional de Migración (SNM).

Los nuevos miembros de la Policía Nacional forman parte de la promoción 103, denominada “Legionarios”, integrada por hombres y mujeres que completaron seis meses de formación académica, física y policial en el Instituto Superior Policial Presidente Belisario Porras.

En el caso del Servicio Nacional de Migración, los agentes fueron capacitados en atención y control migratorio, además de labores de seguridad en los puntos de entrada y salida del país.

Esta es la quinta promoción de agentes graduada durante la actual administración, con la incorporación de más de 3,000 nuevos policías al servicio.

Durante su discurso, el presidente de la República, José Raúl Mulino pidió a los graduados actuar con convicción, patriotismo y respeto por los derechos humanos, pero manteniendo como prioridad la protección de los ciudadanos.

“A los nuevos egresados les pido convicción y patriotismo. Ustedes tienen la responsabilidad de reforzar la seguridad y prevenir el delito”, señaló.

Mulino también enfatizó que espera resultados concretos de los nuevos agentes y destacó la necesidad de recuperar la seguridad en las calles.

“Calles seguras, bajo el control de la autoridad y sin compasión por el delito; fuerzas de seguridad respetuosas con el ciudadano y duras con el delincuente”, afirmó.

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, también pidió a los nuevos agentes portar el uniforme con honor y recordar que su labor tiene como objetivo brindar protección a las familias panameñas.

La ceremonia incluyó el reconocimiento a los tres primeros puestos de la promoción 103: Lilibeth Pascual, quien obtuvo el primer lugar; Carlos Bravo, segundo lugar; y Brigitte Miranda, tercer lugar.

Los tres recibieron la medalla Belisario Porras a manos del presidente José Raúl Mulino.

Además, la agente Brianna Matías recibió un reconocimiento por su espíritu de cuerpo durante el período de formación, en un momento emotivo en el que estuvo acompañada por sus hijos.

Al acto asistieron ministros de Estado, directores de los estamentos de seguridad, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Panamá y familiares de los nuevos agentes.