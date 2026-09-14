Déficit del SPNF de Panamá baja 10.6% a julio, según el MEF

El déficit fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) de Panamá se redujo 10.6% a julio de 2026, hasta $2,642.3 millones, una disminución de $313.1 millones frente al mismo período de 2025. Como proporción del producto interno bruto (PIB), pasó de 3.27% a 2.78%, por debajo del límite de 3.5% establecido para este año por la Ley de Responsabilidad Social Fiscal (LRSF).

La mejora estuvo vinculada a un mayor crecimiento de los ingresos frente al gasto. Los ingresos totales alcanzaron $8,376.1 millones, $618.4 millones más que un año antes, equivalente a un aumento de 8.0%. En contraste, el gasto total sumó $11,018.3 millones, con un incremento de $305.2 millones, o 2.8%.

El déficit primario también mejoró. Pasó de $1,261.4 millones a $910.2 millones, una reducción de $351.2 millones. En términos del PIB, disminuyó de 1.39% a 0.96%. Así lo revela el Informe del Balance Fiscal Preliminar del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El aumento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por los ingresos corrientes de la Caja de Seguro Social (CSS), que crecieron $379.3 millones, y del Gobierno Central, con $75.2 millones adicionales. Los ingresos de capital aportaron otros $191.6 millones.

En el gasto, el componente corriente aumentó $342.9 millones, mientras que el gasto de capital bajó $37.7 millones y se situó en $2,014.1 millones. Los intereses de la deuda alcanzaron $1,732.0 millones, B/.38.1 millones más que en julio de 2025.

El Gobierno Central también redujo su déficit, de $3,907.2 millones a $3,371.0 millones, una caída de $536.1 millones, equivalente a 13.7%. Sus ingresos corrientes crecieron 1.8%, hasta $4,823.4 millones, favorecidos por un aumento de 5.1% en la recaudación tributaria. El gasto, en cambio, disminuyó $255.1 millones, principalmente por la ausencia de aportes extraordinarios a la CSS registrados en 2025.

Moreira pide cautela

El economista y financista Raúl Moreira calificó como “positivas”, en términos generales, las cifras fiscales a julio. Destacó que el déficit de 2.78% del PIB está por debajo tanto del límite legal de 3.5% para 2026 como del 3.27% registrado en julio de 2025.

Sin embargo, advirtió que la composición de los ingresos merece atención. “Un incremento importante del incremento de los ingresos, $191.6 millones corresponden a ingresos de capital que en primer lugar, no son recurrentes y en segundo lugar habría que ver a qué corresponden”, señaló.

Los datos oficiales confirman que $191.6 millones del aumento de los ingresos corresponden a ingresos de capital, aunque el principal aporte provino del crecimiento de los ingresos corrientes de la CSS y del Gobierno Central. Por ello, la mejora de julio no depende exclusivamente de recursos no recurrentes.

Moreira también llamó la atención sobre la reducción de $37.7 millones en el gasto de capital. A su juicio, será necesario observar el comportamiento durante el resto del año para determinar si las medidas de contención del gasto responden a una estrategia permanente de eficiencia o a un esfuerzo para cumplir la meta fiscal.

”Habría que ver al final del año si la medida de no comprar autos oficiales en el resto del periodo, corresponde verdaderamente a una intención de manejo eficiente del gasto público, o es solo un esfuerzo concertado para disminuir el gasto y así cuadrar al final del año el balance fiscal”, sostuvo Moreira, también expresidente del Colegio de Economistas de Panamá.

El resultado acumulado todavía puede cambiar en los próximos meses debido a la estacionalidad de los ingresos. Entre 2023 y 2025, el cuarto trimestre concentró en promedio 44.5% de los ingresos anuales, mientras los gastos tuvieron una distribución más uniforme durante el año. Por ello, el balance de julio no constituye por sí solo el resultado fiscal definitivo de 2026.

Moreira añadió que el desempeño fiscal debe traducirse en mejoras para la población, especialmente en materia de empleo. Esta consideración corresponde a su valoración sobre el impacto de los resultados económicos y no constituye, por sí misma, un indicador del balance fiscal.