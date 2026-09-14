El 68% de los panameños recibió intentos de fraude en el último año

El 68% de los panameños recibió al menos un intento de fraude durante el último año, aunque el 62% de quienes estuvieron expuestos asegura que estos intentos no llegaron a materializarse en fraude, según el estudio Percepción y Experiencia del Fraude 2026 de Experian.

El estudio, realizado también en Chile, Colombia y Perú, analiza la percepción de los consumidores frente al fraude, las medidas que adoptan para protegerse y los factores que influyen en su confianza en los entornos digitales.

Los resultados muestran que los consumidores panameños reconocen los riesgos y han incorporado medidas de prevención, pero también mantienen una demanda de mayor conocimiento y herramientas para desenvolverse con seguridad en los canales digitales.

Uno de los principales desafíos está relacionado con el avance de la inteligencia artificial. El 79% de los panameños está algo o muy preocupado por la posibilidad de que estas herramientas faciliten fraudes o engaños digitales, mientras que el 60% se siente poco o nada seguro de poder identificar si una llamada, mensaje, imagen o video fue generado o alterado mediante esta tecnología.

A la vez, el 80% manifiesta interés en aprender a identificar posibles fraudes creados con inteligencia artificial, incluido un 46% que afirma estar muy interesado.

“Este estudio muestra que construir confianza digital va más allá de reducir la exposición al fraude. También implica acompañar a las personas con conocimiento, señales claras de seguridad y herramientas que les permitan desenvolverse con mayor confianza en los entornos digitales. Existe una oportunidad importante para que tecnología, educación y prevención avancen de manera conjunta”, señaló Giovanna Cardellicchio, gerente general de APC Experian.

Medidas de prevención

La prevención ya forma parte de las prácticas habituales de los consumidores. Solo el 6% afirma no realizar ninguna acción específica para protegerse del fraude digital.

Entre las principales medidas, el 47% evita hacer clic en enlaces; el 44% utiliza plataformas conocidas y otro 44% evita contestar llamadas de números desconocidos.

Los controles de seguridad robustos son la principal señal que genera confianza, mencionada por el 39% de los encuestados. Le siguen las recomendaciones de otras personas, con 38%, y el reconocimiento del logo o nombre de una marca conocida, con 33%.

Los resultados muestran que la confianza digital no depende únicamente del canal utilizado, sino también de la capacidad de los consumidores para reconocer con quién interactúan y percibir mecanismos efectivos de protección.

El canal presencial mantiene la confianza

El canal presencial continúa como el principal referente de confianza para realizar trámites financieros, con 60% de las preferencias. Las aplicaciones de celular ocupan el segundo lugar, con 16%, seguidas por chats o WhatsApp, con 9%; llamadas telefónicas, con 6%; páginas web, con 6%; y agentes de inteligencia artificial o bots de las empresas, con 3%.

En cuanto a las transacciones digitales, el 47% manifiesta algún nivel de seguridad: 39% se siente algo seguro y 8% muy seguro. El 53% restante se siente poco o nada seguro, lo que evidencia una brecha en la confianza hacia estas experiencias.

Las entidades financieras también son identificadas como un referente de apoyo ante posibles casos de fraude. El 45% de los panameños acudiría a una entidad financiera, por encima de amigos y familiares, opción señalada por el 26%.

Sin embargo, persiste una brecha en materia de capacitación. El 64% afirma que no ha recibido información o capacitación sobre cómo evitar el fraude.

Los consumidores reconocen el valor de la educación como herramienta de prevención. El 46% considera efectivas las campañas de educación financiera y el 44% las campañas de educación en seguridad digital. Otro 40% destaca la inversión o mejora de la seguridad digital de las entidades como una medida efectiva de prevención.

“La prevención efectiva requiere combinar tecnología con educación. A medida que las interacciones financieras se vuelven más digitales, ayudar a las personas a reconocer señales de confianza, verificar con quién están interactuando y comprender cómo proteger su información será fundamental para construir experiencias digitales más seguras y con menos fricción”, agregó Cardellicchio.

Brechas en la denuncia

El estudio también identifica dificultades en el proceso de denuncia. La mitad de los panameños no sabe cómo reportar un fraude.

Entre quienes enfrentan obstáculos para denunciar, el 54% señala que los procesos son complicados o largos; el 51% menciona la falta de confianza en las autoridades y el 50% desconoce los canales disponibles para presentar una denuncia.

Para Experian, estos resultados refuerzan la necesidad de abordar la prevención de manera integral, mediante educación, tecnología, mecanismos de seguridad y colaboración entre los distintos actores del ecosistema.

La compañía sostiene que fortalecer la confianza digital requiere combinar innovación tecnológica, datos y analítica con una comprensión de las necesidades y comportamientos de las personas. En este contexto, anticipar riesgos y desarrollar soluciones que permitan interacciones más seguras constituye uno de los principales desafíos frente al crecimiento de la economía digital.

Los hallazgos de Percepción y Experiencia del Fraude 2026 apuntan a una población que reconoce los riesgos, adopta medidas para protegerse y muestra disposición a aprender, pero que todavía enfrenta brechas de capacitación, confianza y conocimiento sobre los mecanismos para identificar y denunciar el fraude digital.