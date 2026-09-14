Porcicultores piden agilizar exportaciones ante saturación del mercado

Los pequeños y medianos porcicultores de Panamá pidieron al Gobierno agilizar los trámites para abrir mercados de exportación y atender la saturación que enfrenta actualmente la producción nacional.
Durante una reunión informativa con productores en Divisa, los representantes de distintos gremios coincidieron en que cada vez hay más cerdos en los corrales, mientras se reducen los cupos disponibles en la industria y continúa bajando el precio que reciben los productores.
Evin Aranda, presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ecopork, RL, explicó que la situación se ha vuelto más complicada para los productores, quienes mantienen animales en sus corrales que ya deberían haber entrado en su proceso de comercialización.
Aranda señaló que existe preocupación porque la reducción del precio que recibe el productor no se está reflejando en el precio que paga el consumidor final.
Por ello, pidió el apoyo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para facilitar la comercialización del cerdo nacional y mantener el consumo.
Los productores también insistieron en que el Ejecutivo concrete la posibilidad de exportar carne de cerdo, una alternativa que, según los gremios, permitiría sacar parte de la producción del mercado local.
Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá, indicó que los productores esperan una respuesta concreta del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) sobre el avance de este proceso.
Guevara recordó que los gremios han planteado desde abril la necesidad de contar con una alternativa de comercialización externa, debido a la saturación del mercado nacional.
Según explicó, la situación se ha agravado en los últimos meses y está poniendo en riesgo la continuidad de algunos productores.
“Queremos ponernos al día”, señaló Guevara al referirse a los compromisos que mantienen los productores, entre ellos créditos con la banca nacional y obligaciones vinculadas a aspectos ambientales.
El dirigente pidió al Ejecutivo, al MIDA y al presidente de la República, José Raúl Mulino, definir si la exportación se concretará y qué medidas se adoptarán mientras se habilita ese mercado.
Mientras se concreta la exportación, los productores plantearon una alternativa para aliviar la presión sobre los corrales: una compra de animales para colocarlos en el mercado nacional.
Dioris Moreno, vicepresidente de la Cooperativa La Buena Fe Familiar de Azuero, pidió al MIDA mantener las conversaciones para concretar la compra de cerdos y ampliar la cifra que inicialmente se había discutido.
Moreno recordó que en reuniones anteriores se había hablado de comenzar con la compra de 1,000 cerdos y de que la exportación podría activarse en una tres semanas. Sin embargo, señaló que ese plazo ya transcurrió sin que se concretara ninguna de las dos medidas.
Por ello, solicitó que la compra alcance al menos los 2,000 animales mientras avanza el proceso de exportación.
Aranda también planteó una solicitud similar y pidió que se utilice este mecanismo para colocar los animales a nivel nacional a un precio favorable para los consumidores. A su juicio, esto permitiría que la reducción registrada en el precio al productor también pueda ser percibida por las familias.
Los productores sostienen que el aumento de la productividad nacional debe estar acompañado de nuevas alternativas de comercialización. Aranda destacó, además, las condiciones sanitarias de la producción porcina panameña y consideró que estas representan una ventaja para acceder a mercados internacionales.
Los gremios esperan que las autoridades aceleren las gestiones pendientes y definan una respuesta ante la situación que atraviesa el sector, especialmente de cara a los próximos meses, cuando se aproxima una mayor producción por la temporada de fin de año.
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