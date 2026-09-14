Porcicultores piden agilizar exportaciones ante saturación del mercado

Los pequeños y medianos porcicultores de Panamá pidieron al Gobierno agilizar los trámites para abrir mercados de exportación y atender la saturación que enfrenta actualmente la producción nacional. Durante una reunión informativa con productores en Divisa, los representantes de distintos gremios coincidieron en que cada vez hay más cerdos en los corrales, mientras se reducen los cupos disponibles en la industria y continúa bajando el precio que reciben los productores. Evin Aranda, presidente de la Cooperativa de Servicios Múltiples Ecopork, RL, explicó que la situación se ha vuelto más complicada para los productores, quienes mantienen animales en sus corrales que ya deberían haber entrado en su proceso de comercialización. Aranda señaló que existe preocupación porque la reducción del precio que recibe el productor no se está reflejando en el precio que paga el consumidor final. Por ello, pidió el apoyo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) para facilitar la comercialización del cerdo nacional y mantener el consumo.

Piden activar la exportación

Los productores también insistieron en que el Ejecutivo concrete la posibilidad de exportar carne de cerdo, una alternativa que, según los gremios, permitiría sacar parte de la producción del mercado local. Juan Guevara, presidente de la Asociación de Porcicultores Unidos de Panamá, indicó que los productores esperan una respuesta concreta del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) sobre el avance de este proceso. Guevara recordó que los gremios han planteado desde abril la necesidad de contar con una alternativa de comercialización externa, debido a la saturación del mercado nacional. Según explicó, la situación se ha agravado en los últimos meses y está poniendo en riesgo la continuidad de algunos productores. “Queremos ponernos al día”, señaló Guevara al referirse a los compromisos que mantienen los productores, entre ellos créditos con la banca nacional y obligaciones vinculadas a aspectos ambientales. El dirigente pidió al Ejecutivo, al MIDA y al presidente de la República, José Raúl Mulino, definir si la exportación se concretará y qué medidas se adoptarán mientras se habilita ese mercado.

Solicitan compra de hasta 2,000 cerdos