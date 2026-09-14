Ruiz Díaz anuncia su regreso a la Alcaldía desde octubre 2026

El vicealcalde electo del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, notificó este lunes 14 de septiembre al Concejo Municipal su decisión de poner fin a la licencia sin sueldo que mantenía y reintegrarse a su cargo de elección popular a partir del próximo 1 de octubre.

En una nota dirigida al presidente del Concejo Municipal, Dorindo Vega, Ruiz Díaz informó que renuncia al tiempo restante de la licencia, que había sido aprobada hasta el 1 de febrero de 2027.

La licencia fue autorizada mediante la Resolución No. 07 del 21 de enero de 2025. En su comunicación, Ruiz Díaz solicitó que la Comisión de la Mesa emita la resolución correspondiente para formalizar su reincorporación y que esta sea comunicada al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, y a la Dirección de Recursos Humanos.