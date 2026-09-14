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Ruiz Díaz anuncia su regreso a la Alcaldía desde octubre 2026

Ruiz Díaz busca retomar las funciones de la Vicealcaldía del distrito de Panamá a partir del 1 de octubre.
Ruiz Díaz busca retomar las funciones de la Vicealcaldía del distrito de Panamá a partir del 1 de octubre. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 14/09/2026 13:43
Ruiz Díaz también pidió que se realicen las gestiones necesarias para la asignación de la oficina del despacho de vicealcalde y del personal de apoyo correspondiente

El vicealcalde electo del distrito de Panamá, Roberto Ruiz Díaz, notificó este lunes 14 de septiembre al Concejo Municipal su decisión de poner fin a la licencia sin sueldo que mantenía y reintegrarse a su cargo de elección popular a partir del próximo 1 de octubre.

En una nota dirigida al presidente del Concejo Municipal, Dorindo Vega, Ruiz Díaz informó que renuncia al tiempo restante de la licencia, que había sido aprobada hasta el 1 de febrero de 2027.

La licencia fue autorizada mediante la Resolución No. 07 del 21 de enero de 2025. En su comunicación, Ruiz Díaz solicitó que la Comisión de la Mesa emita la resolución correspondiente para formalizar su reincorporación y que esta sea comunicada al alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, y a la Dirección de Recursos Humanos.

Solicita oficina y personal de apoyo

Ruiz Díaz también pidió que se realicen las gestiones necesarias para la asignación de la oficina del despacho de vicealcalde y del personal de apoyo correspondiente.

El documento recuerda que mediante la Resolución RH-No. 1359-2024, del 28 de octubre de 2024, se le habían asignado las funciones correspondientes al cargo.

La comunicación fue remitida con copia al alcalde Mayer Mizrachi y a Mileyka Zambrano, de la Dirección de Recursos Humanos.

Con su decisión, Ruiz Díaz busca retomar las funciones de la vicealcaldía del distrito de Panamá a partir del 1 de octubre, una vez se completen las formalidades administrativas solicitadas al Concejo Municipal.

En la misma nota, el vicealcalde hizo referencia al artículo 356 del Código Penal, relacionado con los actos propios de los funcionarios.

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