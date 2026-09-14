Puertos panameños rozan el 80% de utilización y el Canal busca expandir capacidad

El sistema portuario panameño comienza a acercarse a niveles elevados de utilización, mientras la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) proyecta que el movimiento de contenedores podría superar los 15 millones de TEU durante los próximos diez años. Ante este escenario, la ACP apuesta por desarrollar las nuevas terminales de Corozal, en el Pacífico, e Isla Telfers, en el Atlántico, para añadir una capacidad conjunta de entre 5 millones y 6 millones de TEU. Las proyecciones fueron presentadas durante la comparecencia de la ACP ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, luego de que el diputado Carlos “Tito” Afú cuestionara si existirá suficiente demanda para justificar las nuevas terminales durante las próximas dos o tres décadas. El diputado también preguntó qué riesgos enfrentaría la institución si el crecimiento del trasbordo resulta inferior a las estimaciones.

Terminales se acercan a niveles críticos de utilización

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, informó que el sistema portuario panameño movilizó aproximadamente 9.9 millones de TEU en 2025. Un TEU es la unidad utilizada internacionalmente para medir el movimiento de contenedores y equivale a una estructura estándar de 20 pies. Según el ministro, algunas terminales ya se aproximan a niveles de utilización de entre 75% y 80%. Cuando una instalación alcanza ese porcentaje, comienza a perder capacidad para garantizar espacios y horarios a las embarcaciones. Aunque todavía no se encuentre ocupada al 100%, la operación puede enfrentar congestionamientos, demoras y dificultades para responder a cambios inesperados en la programación. La disponibilidad resulta fundamental para las navieras, que necesitan certeza de que sus buques serán atendidos al llegar a puerto. Si Panamá no puede garantizar el servicio, existe el riesgo de que los clientes busquen otras terminales en la región.

Modernizar o construir nuevos puertos

La ACP identificó dos caminos para ampliar la capacidad portuaria nacional. El primero consiste en aumentar la productividad de las terminales existentes mediante:

Nuevas tecnologías

Equipos modernos

Procesos más eficientes

Mejor capacitación del personal

Mayor velocidad en el movimiento de contenedores.

La segunda alternativa es construir nuevas instalaciones. En este punto aparecen Corozal y Telfers, proyectos que permitirían agregar entre 5 millones y 6 millones de TEU a la capacidad disponible. Ambas terminales requerirían una inversión conjunta preliminar de aproximadamente $2,600 millones y serían desarrolladas mediante concesiones. La ACP espera adjudicar los contratos entre finales de 2027 e inicios de 2028, aunque el calendario dependerá del resultado de la precalificación y de la coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

Demanda podría crecer hasta 6% anual

La ACP estima que el crecimiento orgánico del comercio mundial de contenedores podría situarse entre 3% y 4% anual. Sin embargo, algunos operadores consultados durante los acercamientos preliminares con el mercado proyectan un crecimiento de hasta 6% anual durante los próximos años. Con base en las curvas más favorables, Panamá podría pasar de los 9.9 millones de TEU registrados en 2025 a más de 15 millones de TEU en una década. Esta proyección es utilizada por la ACP para justificar la necesidad de construir capacidad antes de que las terminales actuales alcancen niveles de saturación. No obstante, durante su respuesta, la institución no explicó detalladamente cuál sería el impacto financiero para Panamá si el comercio y el trasbordo crecen por debajo del escenario previsto.

ACP busca atraer carga de otros mercados

El aumento proyectado no dependería exclusivamente del crecimiento natural del comercio internacional. Icaza explicó que también existe la posibilidad de atraer a grandes operadores portuarios que actualmente no mantienen presencia en Panamá y que estarían interesados en concentrar aquí carga procedente de otras terminales o regiones. La ACP denomina esta posibilidad como “crecimiento inorgánico”: contenedores que actualmente son movilizados por otros centros logísticos y que podrían ser trasladados al sistema panameño. Esta estrategia permitiría incrementar la carga aunque el comercio global avance a un ritmo más lento. Sin embargo, también obligaría a Panamá a competir directamente con otros puertos por los clientes y las rutas de trasbordo.

Afú advierte sobre corredores alternativos

Durante su intervención, Afú advirtió que Panamá no puede esperar a que otros países consoliden corredores alternativos para reaccionar. El diputado mencionó el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, desarrollado por México como una ruta complementaria para transportar mercancías entre el Pacífico y el Atlántico. También se refirió a iniciativas interoceánicas promovidas en Colombia y al antiguo proyecto para construir un canal en Nicaragua. A juicio del diputado, Panamá mantiene ventajas geográficas y naturales frente a esos competidores, pero necesita ampliar su capacidad logística para conservar una posición central dentro de las cadenas mundiales de suministro.

Proponen llevar la actividad portuaria al interior

Partiendo de esta preocupación, Afú preguntó si la ACP y el Gobierno han evaluado crear nuevos polos portuarios y logísticos fuera de las áreas tradicionales de Panamá y Colón. El diputado mencionó específicamente:

El puerto de Mensabé, en Las Tablas

La región de Donoso

La provincia de Bocas del Toro

Afú sostuvo que Mensabé posee condiciones de calado y cercanía con un aeropuerto que podrían ser aprovechadas para impulsar la actividad logística en la península de Azuero. No obstante, la intervención incluida en esta parte de la comparecencia terminó antes de que la ACP respondiera si existen estudios técnicos, financieros o comerciales sobre esas ubicaciones. Por tanto, la posibilidad de desarrollar nuevos puertos en el interior constituye, hasta ahora, un planteamiento del diputado y no un proyecto confirmado por la administración canalera.

¿Por qué Panamá necesita ampliar su capacidad portuaria con Corozal y Telfers?