Movimiento de contenedores TEU en Balboa, Cristóbal y Bocas Fruit se desploma; MIT, Colón y PSA crecen

El sistema portuario nacional movilizó 4.9 millones de TEU durante el primer semestre de 2026, un incremento acumulado de 1.8% frente al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el Informe de Coyuntura Económica - A junio de 2026, de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El crecimiento, sin embargo, no fue uniforme. Las cifras muestran una redistribución de los volúmenes entre las distintas terminales: algunos puertos aumentaron de manera significativa su movimiento, mientras otros registraron descensos pronunciados.

Los mayores incrementos correspondieron a SSA Marine MIT, con 23.1%; Colón Container Terminal, con 19.8%; y PSA Panama International Terminal, con 5.4%. En contraste, Puerto Balboa cayó 11.9%; Puerto Cristóbal, 34.9%; y Bocas Fruit, 61.3%.

“Aunque el desempeño fue heterogéneo entre terminales, los incrementos observados en puertos clave compensaron parcialmente las disminuciones registradas en otras instalaciones”, señala el informe del MEF.

Para el abogado y expresidente de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, Joaquín de Obarrio, las cifras del primer semestre “no parecen reflejar una contracción del sistema portuario panameño en su conjunto, sino más bien una recomposición de los flujos de carga entre terminales”.

Indicó que “aunque el movimiento total de contenedores continúa creciendo, es evidente que algunos operadores están captando volúmenes que anteriormente se movían por otras terminales”.

A su juicio, “este comportamiento puede responder a decisiones comerciales de las navieras, cambios en los patrones de transbordo, factores operativos o estrategias competitivas de los distintos puertos”.

Más carga, pero a menor ritmo

El desempeño de 2026 también debe observarse en perspectiva. Entre enero y junio de 2025, los puertos movilizaron 4.8 millones de TEU, con un crecimiento de 1.7%, según el informe de coyuntura del MEF correspondiente a ese periodo.

En ese momento, el aumento estuvo distribuido entre varias terminales. Panama Ports Company Cristóbal creció 11.5%; Panama Ports Company Balboa, 5%; Colón Container Terminal, 2.5%; PSA Panama International Terminal, 2.4%; y Bocas Fruit, 0.6%. La única terminal que registró una disminución fue SSA Marine MIT, con una caída de 6.2%.

Un año antes, el escenario había sido muy diferente. Durante los primeros seis meses de 2024, los puertos movilizaron también 4.8 millones de TEU, pero el resultado representó un crecimiento de 18.2% respecto al mismo periodo de 2023.

El informe económico y social del MEF de ese año atribuyó parte de ese comportamiento a la descarga de contenedores en los puertos para su posterior transporte terrestre, en un contexto marcado por la reducción de los tránsitos por el Canal de Panamá.

El documento señalaba entonces que, pese a la paulatina normalización de las actividades del Canal, el comportamiento positivo de los puertos se había mantenido y que 2024 constituía, al cierre de junio, el mejor resultado para ese periodo frente a años recientes.

En el primer semestre de 2024, todas las terminales reportaron aumentos en el movimiento de contenedores: Panama Ports Company-Balboa, 14.6%; PSA Panama International Terminal, 24.4%; Colón Container Terminal, 21.7%; Manzanillo International Terminal, 10%; y Panama Ports Company-Cristóbal, 32.1%.

La comparación permite observar un cambio en la trayectoria: después del fuerte crecimiento registrado en 2024, el ritmo se moderó en 2025 y se mantuvo prácticamente estable en 2026, aunque con una distribución mucho más desigual entre terminales.

Balboa, en el centro del cambio

El comportamiento de los puertos durante 2026 ocurre, además, en medio de cambios en la operación de Balboa.

El 10 de marzo de 2026, Cosco Shipping Lines (Panama) Inc. informó la suspensión de sus servicios en el puerto de Balboa, una medida que también involucró operaciones de la línea asociada OOCL.

La decisión se produjo después de que, a finales de enero, la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. El fallo fue publicado en la Gaceta Oficial el 23 de febrero de 2026.

Posteriormente, el Consejo de Gabinete aprobó un contrato temporal de 18 meses con APM para la administración del puerto de Balboa.

El acuerdo con APMT Panamá, S. A. establece una contraprestación económica de $26.1 millones por la operación del puerto.

En su comunicado del 10 de marzo, Cosco Shipping Lines señaló que durante la suspensión no habría salidas ni arribos de buques en Balboa bajo esos servicios y que las reservas previamente confirmadas serían canceladas. La empresa recomendó a sus clientes comunicarse con sus representantes de ventas para conocer las alternativas disponibles.

El aviso también estableció que los trámites de liberación de importaciones continuarían con normalidad; que las unidades vacías debían ser retornadas únicamente a Manzanillo International Terminal o Colón Container Terminal; y que Balboa no recibiría contenedores vacíos durante el periodo de suspensión.

Las cifras del MEF muestran que, en el primer semestre de 2026, Balboa registró una caída de 11.9%, mientras Manzanillo International Terminal aumentó su movimiento 23.1% y Colón Container Terminal lo hizo 19.8%.

Los datos, por sí solos, no establecen que una variación sea consecuencia directa de la otra. Sin embargo, forman parte de un escenario en el que los volúmenes portuarios muestran diferencias importantes entre terminales.

El movimiento de carga también aumenta

El comportamiento no se limitó a los contenedores. El movimiento total de carga portuaria, medido en toneladas métricas, aumentó 3.1% en términos acumulados durante el primer semestre.

En junio, el crecimiento alcanzó 15.7%, impulsado por la expansión de la carga general. Según el MEF, este comportamiento apunta a una mayor actividad relacionada con la distribución, el comercio y el abastecimiento regional.

Para De Obarrio, la lectura de los datos debe ir más allá del crecimiento agregado. Aunque el sistema mantiene un resultado positivo, considera que las cifras también muestran “una desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad portuaria, lo que hace necesario analizar la oferta portuaria nacional, los niveles de capacidad instalada y la competitividad de las distintas terminales”.

El abogado también urgió una revisión integral de la estrategia marítima y portuaria mediante un esfuerzo conjunto entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el sector privado, con el objetivo de definir una visión de largo plazo para el desarrollo portuario.

“El país necesita asegurar que sus decisiones de inversión, expansión de capacidad y otorgamiento de concesiones respondan a una estrategia nacional coordinada”, afirmó De Obarrio.

La cifra de 4.9 millones de TEU confirma que el sistema portuario panameño mantiene crecimiento, pero la composición del resultado revela una realidad más compleja: mientras unas terminales ganan volumen, otras pierden participación.

El desafío, según la lectura planteada por De Obarrio, está en determinar si esos movimientos responden principalmente a una redistribución temporal de la carga o si anticipan un cambio más profundo en la estructura competitiva del sistema portuario nacional.