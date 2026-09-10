Caso Pandora: Superintendencia de Bancos prevé 30 a 40 días más de investigaciones por créditos fiscales

El Superintendente de Bancos de Panamá (SBP) informó que las investigaciones sobre el uso de créditos fiscales vinculados al caso Pandora continúan avanzando y podrían extenderse entre 30 y 40 días adicionales.
“Las investigaciones son algo reciente todavía, hay trabajos y tal vez nos tome unos 30 o 40 días más”, señaló el regulador, al precisar que el proceso se centra en detectar posibles fallas administrativas dentro de las entidades financieras.
El funcionario recordó que la Superintendencia no actúa como Ministerio Público, sino como regulador bancario.
“Nosotros vemos fallas administrativas del banco y en eso es lo que estamos justamente trabajando”, subrayó.
Las etapas del procedimiento incluyen la formulación de cargos en caso de comprobarse infracciones relacionadas con gobierno corporativo, controles internos o manuales internos.
Posteriormente, dijo, los bancos tienen derecho a presentar reconsideraciones. Si estas no prosperan, se aplican sanciones que pueden incluir multas.
“Son cosas que el banco tiene que cuidarse. De haber infringido en algo, nosotros hacemos una formulación de cargos y ellos tienen derecho a reconsideraciones. Si no hay una reconsideración pertinente, habrá alguna multa”, explicó el superintendente.
La “operación Pandora” expuso una trama que, de acuerdo con las autoridades, habría causado una lesión aproximada de $40 millones al Estado.
La trama estaba conformado por una presunta organización de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares.
El grupo habría eliminado o alterado dentro del e-Tax cuentas millonarias de contribuyentes que ya habían pagado sus impuestos.
El objetivo, según la Fiscalía, era hacer aparecer esos recursos como pagos no aplicados y convertirlos posteriormente en créditos fiscales.
El e-Tax es el sistema informático tributario creado por la DGI, que permite a personas naturales y jurídicas realizar más de 140 trámites en línea.
Para ingresar era necesario estar registrado como contribuyente de la DGI y contar con sus datos actualizados, como la actividad económica principal, ocupación definida, correo electrónico válido, y representante legal activo en caso de persona jurídica.
A través de esta plataforma, los contribuyentes podían realizar diversos trámites tributarios de manera digital, entre ellos la presentación de declaraciones de impuestos, la actualización del Registro Único de Contribuyente (RUC), pagos mediante tarjeta de crédito o débito y la solicitud de paz y salvos, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.
El caso Pandora llevó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a introducir cambios en el sistema e-Tax, con el fin de reforzar los mecanismos de control y evitar que los créditos fiscales sean utilizados para fines ilícitos.
El nuevo sistema permitirá que cada trámite quede registrado y pueda ser monitoreado paso a paso, además de digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, reduciendo así las oportunidades para cometer irregularidades.
Según el MEF, la nueva infraestructura garantizará la trazabilidad completa de cada expediente y la automatización de procesos que históricamente se realizaban de forma manual.
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