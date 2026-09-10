Caso Pandora: Superintendencia de Bancos prevé 30 a 40 días más de investigaciones por créditos fiscales

El Superintendente de Bancos de Panamá (SBP) informó que las investigaciones sobre el uso de créditos fiscales vinculados al caso Pandora continúan avanzando y podrían extenderse entre 30 y 40 días adicionales.

“Las investigaciones son algo reciente todavía, hay trabajos y tal vez nos tome unos 30 o 40 días más”, señaló el regulador, al precisar que el proceso se centra en detectar posibles fallas administrativas dentro de las entidades financieras.

El funcionario recordó que la Superintendencia no actúa como Ministerio Público, sino como regulador bancario.

“Nosotros vemos fallas administrativas del banco y en eso es lo que estamos justamente trabajando”, subrayó.

Las etapas del procedimiento incluyen la formulación de cargos en caso de comprobarse infracciones relacionadas con gobierno corporativo, controles internos o manuales internos.

Posteriormente, dijo, los bancos tienen derecho a presentar reconsideraciones. Si estas no prosperan, se aplican sanciones que pueden incluir multas.

“Son cosas que el banco tiene que cuidarse. De haber infringido en algo, nosotros hacemos una formulación de cargos y ellos tienen derecho a reconsideraciones. Si no hay una reconsideración pertinente, habrá alguna multa”, explicó el superintendente.