MinSalud PDP: ¿cómo funciona y qué trámites de salud puedes hacer desde el celular?

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó este jueves 10 de septiembre MinSalud PDP, una plataforma digital que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes servicios de salud sin necesidad de realizar todos los trámites de manera presencial. La herramienta forma parte de la estrategia de transformación digital del sistema de salud de Panamá y permitirá realizar varias gestiones directamente desde un teléfono celular.

¿Cómo funciona MinSalud PDP?

La aplicación funciona como una plataforma multifuncional desde la que los usuarios podrán realizar diferentes consultas y trámites relacionados con su atención médica. Entre las principales opciones disponibles están:

Solicitar y gestionar citas médicas.

Consultar el estado de una cita.

Revisar resultados de laboratorio.

Consultar el registro de vacunas y medicamentos.

Revisar la Cartera de Servicios de Salud.

Ubicar instalaciones de salud.

Acceder a citas virtuales o a distancia.