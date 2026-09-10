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MinSalud PDP: ¿cómo funciona y qué trámites de salud puedes hacer desde el celular?

El Minsa presenta nuevas herramientas digitales para facilitar la atención médica.
El Minsa presenta nuevas herramientas digitales para facilitar la atención médica. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 10/09/2026 16:09
La nueva plataforma del Minsa permite gestionar citas, consultar resultados y acceder a servicios de TeleSalud desde el celular.

El Ministerio de Salud (Minsa) presentó este jueves 10 de septiembre MinSalud PDP, una plataforma digital que busca facilitar el acceso de los ciudadanos a diferentes servicios de salud sin necesidad de realizar todos los trámites de manera presencial.

La herramienta forma parte de la estrategia de transformación digital del sistema de salud de Panamá y permitirá realizar varias gestiones directamente desde un teléfono celular.

¿Cómo funciona MinSalud PDP?

La aplicación funciona como una plataforma multifuncional desde la que los usuarios podrán realizar diferentes consultas y trámites relacionados con su atención médica.

Entre las principales opciones disponibles están:

Solicitar y gestionar citas médicas.
Consultar el estado de una cita.
Revisar resultados de laboratorio.
Consultar el registro de vacunas y medicamentos.
Revisar la Cartera de Servicios de Salud.
Ubicar instalaciones de salud.
Acceder a citas virtuales o a distancia.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que la aplicación busca reducir las barreras de acceso y hacer más sencilla la atención para los pacientes.

Una de las novedades que incorporará progresivamente MinSalud PDP es la Teleconsulta Espontánea, un servicio que permitirá recibir orientación médica de atención primaria sin tener una cita programada previamente.

El sistema comenzará a implementarse de manera escalonada y contará inicialmente con unos 25 médicos de Medicina General.

Antes de acceder a la consulta, el usuario deberá responder un triaje digital de cinco preguntas sobre sus síntomas y condición de salud.

Dependiendo de las respuestas, la plataforma determinará si el paciente puede recibir atención mediante teleconsulta, necesita acudir a una instalación de salud o requiere atención de emergencia.

En caso de una emergencia, el sistema orientará al usuario para solicitar ayuda inmediata mediante el 911.

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