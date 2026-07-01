Minsa confirma 510 casos de norovirus y anuncia plan de telesalud y remodelación de hospitales

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reveló la mañana de este miércoles 1 de julio que el Ministerio de Salud (Minsa) registró 510 casos de norovirus en instalaciones de salud de la provincia de Chiriquí, al tiempo que explicó las medidas de prevención y anunció proyectos que la entidad desarrollará durante el tercer año de gestión del Gobierno.

El ministro explicó que este tipo de virus suele presentarse durante determinadas épocas del año y que las condiciones climáticas favorecen su propagación.

Añadió que los síntomas aparecen entre 18 y 24 horas después del contagio y, por lo general, la enfermedad dura entre uno y tres días.

El titular de Salud señaló que el norovirus se transmite principalmente por contacto con personas infectadas o mediante alimentos manipulados por alguien contagiado.

Por ello, recomendó reforzar las medidas de higiene.

”Hay que tener cuidado de lavarse bien las manos. Una persona que esté contaminada no debe manipular alimentos”, advirtió.

Al ser consultado sobre las prioridades del sector salud para el tercer año de gestión del presidente José Raúl Mulino, Boyd Galindo anunció la implementación de un sistema de telesalud que permitirá solicitar citas médicas desde teléfonos celulares.

Según explicó, el objetivo es eliminar las filas en las instalaciones de salud y ampliar la atención mediante telemedicina.

”Estamos empezando con la telesalud. Es hacer las citas con el celular y ya no van a tener que hacer filas. Además, van a poder atenderse desde sus casas con la telemedicina”, afirmó.

El ministro agregó que el sistema incorporará herramientas de inteligencia artificial y un centro de atención médica remoto para facilitar las consultas.

Asimismo, adelantó que el Minsa evalúa acuerdos con farmacias privadas para que los pacientes puedan retirar medicamentos en esos establecimientos.

Respecto a la situación del Hospital Nicolás A. Solano, Boyd Galindo informó que este año se licitará un proyecto para su remodelación integral.

Indicó que la inversión estimada ronda los 80 millones de dólares y que el Gobierno busca ejecutar la obra mediante un esquema de financiamiento.

”Este año se va a hacer una licitación para remodelarlo completamente. Estamos tratando de que sea a través de financiamiento para darle continuidad a todo el proceso”, señaló.

Añadió que el Minsa proyecta intervenir cerca de 40 instalaciones de salud en distintas regiones del país, entre ellas hospitales y centros de salud, además de reforzar la contratación de médicos, enfermeras, farmacéuticos y otros profesionales para atender la expansión de la red sanitaria.