Familias demandan a Nicolás Maduro en Estados Unidos por presuntas ejecuciones extrajudiciales

Cinco familias venezolanas presentaron una demanda civil contra el expresidente <b>Nicolás Maduro</b> ante un tribunal federal de <b>Estados Unidos</b>, acusándolo de<b> haber ordenado una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2017 y 2020</b>, como parte de un supuesto patrón sistemático de represión estatal.La querella, de 44 páginas y presentada el martes ante la <b>Corte Federal del Distrito Este de Nueva York</b>, en <b>Brooklyn</b>, sostiene que <b>los asesinatos de los cinco jóvenes no fueron hechos aislados</b>, sino que respondieron a una política de violencia dirigida desde las más altas esferas del poder durante el mandato de <b>Maduro</b>.Los demandantes, cuyas identidades permanecen bajo reserva por razones de seguridad, solicitan una compensación económica al exgobernante al amparo de la <b>Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos</b>.