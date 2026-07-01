Familias demandan a Nicolás Maduro en Estados Unidos por presuntas ejecuciones extrajudiciales

Cinco familias venezolanas presentaron una demanda civil contra el expresidente Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Estados Unidos, acusándolo de haber ordenado una serie de ejecuciones extrajudiciales cometidas por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) entre 2017 y 2020, como parte de un supuesto patrón sistemático de represión estatal. La querella, de 44 páginas y presentada el martes ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, sostiene que los asesinatos de los cinco jóvenes no fueron hechos aislados, sino que respondieron a una política de violencia dirigida desde las más altas esferas del poder durante el mandato de Maduro. Los demandantes, cuyas identidades permanecen bajo reserva por razones de seguridad, solicitan una compensación económica al exgobernante al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de Estados Unidos.

Acusan a las FAES de actuar como un “escuadrón de la muerte”

De acuerdo con la demanda, las víctimas fueron asesinadas durante operativos realizados por agentes de las FAES, un cuerpo policial que fue disuelto en 2021 tras años de denuncias por violaciones de derechos humanos. El documento judicial describe que los funcionarios llegaban de madrugada a los barrios donde residían las víctimas, vestidos completamente de negro y con el rostro cubierto. Posteriormente separaban a los jóvenes de sus familiares y les disparaban. Según la acción legal, tras las muertes los agentes elaboraban versiones oficiales en las que afirmaban que las víctimas habían fallecido al “resistirse a la autoridad”, una práctica que, sostienen los demandantes, era utilizada para encubrir ejecuciones extrajudiciales. La querella afirma además que Maduro utilizó a las FAES como un instrumento de control político para reprimir la disidencia y sembrar temor en comunidades populares, calificando a esa unidad policial como un presunto “escuadrón de la muerte”.

Las familias alegan falta de justicia en Venezuela

Los demandantes argumentan que el sistema judicial venezolano ha impedido que los responsables rindan cuentas por estos hechos, motivo por el cual recurrieron a la justicia estadounidense. La demanda sostiene que durante la presidencia de Maduro existió un patrón reiterado de homicidios atribuidos a organismos de seguridad del Estado, entre ellos las FAES, señaladas anteriormente por organismos internacionales, incluida Naciones Unidas, por denuncias de graves abusos contra los derechos humanos.

Maduro permanece detenido en Estados Unidos