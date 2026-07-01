Elecciones Universidad de Panamá 2026: así transcurrió la votación para elegir rector

En la <b>Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología</b>, el candidato <b>José Luis Robinson</b> explicó que su propuesta se centra en fortalecer la <b>investigación</b>, crear programas de <b>doctorado</b> y consolidar alianzas con el sector público y privado para ampliar las oportunidades de formación de los futuros científicos del país.Por su parte, la profesora <b>Gloria de Ho</b>, candidata al decanato de la <b>Facultad de Humanidades</b>, propone garantizar el cumplimiento del <b>Estatuto Universitario</b>, de manera que los estudiantes puedan escoger libremente la modalidad de graduación, ya sea mediante investigación, seminarios, práctica profesional o examen de grado. También planteó fortalecer la formación docente y promover un uso responsable de la <b>inteligencia artificial</b> como herramienta educativa.