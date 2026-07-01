Elecciones Universidad de Panamá 2026: así transcurrió la votación para elegir rector

La jornada electoral en el campus Octavio Méndez Pereira de la Universidad de Panamá (UP) transcurrió este miércoles 1 de julio con normalidad y una alta afluencia de votantes, en una jornada en la que la comunidad universitaria elige al próximo rector que dirigirá los destinos de la institución hasta 2030. Más de 59.999 personas, entre estudiantes, profesores y administrativos, están habilitadas en todo el país para ejercer el derecho al sufragio. Se prevé que las urnas permanezcan abiertas hasta las 8:00 p.m. A partir de esa hora comenzará el proceso de escrutinio, que estará a cargo de la Junta Oficial de Escrutinio, oficializada el pasado viernes por el presidente del Organismo Electoral Universitario, Rufino Fernández. La junta está integrada por 11 miembros: cinco profesores, tres estudiantes y tres administrativos. La comunidad universitaria debía escoger entre las candidaturas de Migdalia Bustamante, César García, José Emilio Moreno, Corina Pérez Coronado, Roberto Chong y Denis Gálvez. Durante la campaña, las propuestas abordaron temas como el fortalecimiento de los vínculos de la UP con la sociedad, la transformación tecnológica de la institución y la modernización de la gestión universitaria, entre otros. Gálvez declaró durante su recorrido por el campus central que su aspiración es que la UP obtenga una victoria institucional. ”Que sea la Universidad la que gane y no necesariamente una persona. Esa es la aspiración que tenemos. Y para que la Universidad gane tiene que haber una opción por el verdadero cambio”, aseguró Gálvez a La Estrella de Panamá.

El candidato destacó además su intención de modernizar la universidad de cara al futuro y fortalecer las alianzas de la casa de estudios con la sociedad panameña. Por su parte, Bustamante señaló que, aunque la jornada transcurría con normalidad, existían algunas incidencias que debían corregirse. ”En la parte de atrás de las papeletas electorales, donde se firma, son igualitas y la gente se está equivocando. Ruego a Dios que la jornada prosiga con tranquilidad, sin ningún tipo de confrontación”, expresó la candidata.

Las votaciones en las facultades

Aunque la atención principal está centrada en la elección del próximo rector de la Universidad de Panamá, este 1 de julio también se eligen las autoridades de distintas facultades, entre ellas Arquitectura y Diseño, Derecho y Ciencias Políticas, Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y Humanidades. En la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, tres candidatos aspiran al decanato: Hernando Franco Muñoz, Gilberto Boutin y Alexander Valencia. La estudiante Allison Barahona explicó a este diario que la elección en su facultad comenzó con una hora de retraso. ”La verdad, empezó una hora más tarde por cuestiones de retraso del organismo electoral con las papeletas. Lastimosamente, ese retraso afectó a muchos estudiantes que llegaron desde temprano para votar. Sin embargo, por suerte ya hay un mayor flujo de personas. Mucha gente se está yendo muy contenta y esperamos que los resultados sean transparentes y los esperados”, comentó. Por su parte, la presidenta de la Asociación Académica de Estudiantes de Ciencia Política, Madeline Rodríguez, consideró que, aunque el proceso se ha desarrollado con normalidad, aún hay aspectos por mejorar. ”Por lo que he visto hasta ahora, probablemente sí habría algo que mejorar, y sería mantener un mayor orden. Siento que la acumulación de estudiantes que apoyan ciertas campañas estorba un poco las decisiones de otros estudiantes y también puede confundir a quienes llegan con una percepción no tan clara. Creo que el orden es lo más importante”, manifestó. En tanto, el candidato Gilberto Boutin aseguró a La Estrella de Panamá que, de resultar electo, una de sus primeras medidas será impulsar, con apoyo de la Embajada de Estados Unidos, un pénsum bilingüe para formar abogados más competitivos. Asimismo, planteó derogar durante sus primeros 100 días de gestión la Ley 500, que, según afirmó, ha bloqueado la idoneidad de 755 estudiantes de la Facultad de Derecho y de cerca de 1.800 estudiantes de Derecho de universidades privadas. Durante su recorrido por el campus, este diario también visitó las facultades de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología y Humanidades.

En la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, el candidato José Luis Robinson explicó que su propuesta se centra en fortalecer la investigación, crear programas de doctorado y consolidar alianzas con el sector público y privado para ampliar las oportunidades de formación de los futuros científicos del país. Por su parte, la profesora Gloria de Ho, candidata al decanato de la Facultad de Humanidades, propone garantizar el cumplimiento del Estatuto Universitario, de manera que los estudiantes puedan escoger libremente la modalidad de graduación, ya sea mediante investigación, seminarios, práctica profesional o examen de grado. También planteó fortalecer la formación docente y promover un uso responsable de la inteligencia artificial como herramienta educativa.