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Sech y Anamaris ya no ocultan su amor: fotos, viajes y un ‘te amo’ que lo confirmó

El cantante Sech presenta a su nueva novia y le dedica un romántico ‘Te amo’.
El cantante Sech presenta a su nueva novia y le dedica un romántico ‘Te amo’. @anaamaris21
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 15:55
El cantante panameño Sech ya no oculta su romance con Anamaris, quien recientemente mostró imágenes de sus vacaciones juntos en Ibiza.

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El cantante panameño Sech volvió a captar la atención de sus seguidores tras hacer pública su relación con Anamaris, la joven con la que ha sido visto en las últimas semanas y que ha compartido en redes sociales varios momentos junto al artista.

La relación tomó mayor fuerza luego de que Anamaris publicara fotografías y videos de la celebración de su cumpleaños en Ibiza, donde apareció acompañada por Sech y un grupo de amigos. En una de las publicaciones, el intérprete de Otro Trago comentó: ” te amo”, confirmando públicamente el romance.

La primera aparición de la pareja ocurrió el 3 de junio de 2026, cuando fueron captados tomados de la mano en el estadio Rommel Fernández, durante el partido de despedida de la Selección de Panamá previo al Mundial.

Desde entonces, ambos han dejado de ocultar su relación y han compartido imágenes y videos de sus vacaciones, incluyendo paseos en yate y la celebración del cumpleaños de Anamaris.

Antes de hacer pública la relación, Sech ya había adelantado en una entrevista en la plataforma Alofoke que atravesaba una nueva etapa en su vida sentimental y personal, aunque en ese momento no reveló la identidad de su pareja.

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