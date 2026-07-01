Sech y Anamaris ya no ocultan su amor: fotos, viajes y un ‘te amo’ que lo confirmó

El cantante panameño <b><a href="/tag/-/meta/sech">Sech</a></b> volvió a captar la atención de sus seguidores tras hacer pública su relación con <b>Anamaris</b>, la joven con la que ha sido visto en las últimas semanas y que ha compartido en redes sociales varios momentos junto al artista.La relación tomó mayor fuerza luego de que Anamaris publicara fotografías y videos de la celebración de su cumpleaños en <b>Ibiza</b>, donde apareció acompañada por Sech y un grupo de amigos. En una de las publicaciones, el intérprete de <i>Otro Trago</i> comentó: <b>' te amo'</b>, confirmando públicamente el romance.