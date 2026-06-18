¿Nuevo romance? Shakira desata rumores tras ser vista con Manuel García-Rulfo en Los Ángeles

Las fotografías rápidamente despertaron rumores sobre una posible relación entre ambas figuras del entretenimiento, especialmente en medio de la gira internacional que actualmente realiza la intérprete de “Hips Don’t Lie”.

Las redes sociales se han llenado de especulaciones luego de que circularan imágenes de la cantante colombiana Shakira saliendo del exclusivo hotel Sunset Tower, en Los Ángeles, acompañada del actor mexicano Manuel García-Rulfo, reconocido por protagonizar la exitosa serie The Lincoln Lawyer .

Aunque algunos seguidores consideran que podría tratarse de una cita y que “Cupido” habría tocado nuevamente la puerta de la artista colombiana, otros creen que el encuentro podría estar relacionado con algún proyecto profesional o una futura colaboración.

Hasta el momento, ni Shakira ni García-Rulfo han hecho comentarios sobre las imágenes o la naturaleza de su encuentro, por lo que cualquier versión sobre una posible relación permanece en el terreno de la especulación.

Mientras tanto, los fanáticos continúan atentos a cualquier señal que confirme o descarte lo que ya se ha convertido en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo.