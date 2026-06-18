¿Nuevo romance? Shakira desata rumores tras ser vista con Manuel García-Rulfo en Los Ángeles

Las redes sociales se han llenado de especulaciones luego de que circularan imágenes de la cantante colombiana <b><a href="/tag/-/meta/shakira">Shakira</a></b> saliendo del exclusivo hotel Sunset Tower, en Los Ángeles, acompañada del actor mexicano <b>Manuel García-Rulfo,</b> reconocido por protagonizar la exitosa serie <i>The Lincoln Lawyer</i>.Las fotografías rápidamente despertaron rumores sobre una posible relación entre ambas figuras del entretenimiento, especialmente en medio de la gira internacional que actualmente realiza la intérprete de 'Hips Don’t Lie'.