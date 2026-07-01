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Agroferias del IMA este 3 de julio: lugares y productos a bajo costo a nivel nacional

El IMA realizará agroferias este viernes 3 de julio con productos a bajo costo
El IMA realizará agroferias este viernes 3 de julio con productos a bajo costo Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 14:29
Desde las 8:00 a.m. de este viernes 3 de julio, el IMA llevará a cabo agroferias en diferentes sectores del país.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) publicó los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 3 de julio en diversos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. en cada uno de los puntos habilitados, que fueron distribuidos en diferentes regiones para facilitar el acceso de los consumidores.

El IMA recordó además que, al momento de la compra, será obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para el traslado de los productos adquiridos durante la jornada.

Calendario de agroferias del viernes 3 de julio

Para el viernes 3 de julio las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha comunal de Los Limones en el distrito de Barú.

-Coclé: Casa comunal de Pagua en Llano Grande en el distrito de La Pintada.

-Herrera: Cancha comunal de El Cedro en el distrito de Los Pozos.

-Veraguas: Urbanización San Antonio (Las Torres) en Nuevo Santiago en el distrito de Santiago y en la Casa Comunal de Los Castillos en el distrito Río de Jesús.

-Los Santos: Parque de Isla Cañas en el distrito de Tonosí.

-Panamá Oeste: Plaza La Marquesa en Nuevo Emperador distrito de Arraiján.

-Panamá Este: Martinambo en Santa Cruz de Chinina en el distrito de Chepo.

-Panamá: Cancha La 18 en Veranillo en el corregimiento de Belisario Porras en el distrito de San Miguelito.

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