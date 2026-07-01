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Ministra Molinar: educación avanza hacia una nueva ley, no reformas

La ministra Molinar aclara el futuro del proyecto de transformación educativa
La ministra Molinar aclara el futuro del proyecto de transformación educativa Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/07/2026 14:25
La minsitra Molinar informó que el primer borrador de la nueva ley será presentado próximamente tras un proceso de consulta.

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, fue consultada sobre el futuro del proyecto de transformación educativa y aclaró que el Gobierno no está impulsando una simple reforma, sino la construcción de una nueva ley de educación.

Explicó que ya se cuenta con un documento bastante avanzado y “robusto”, elaborado tras un proceso de consulta con distintos sectores del país, aunque reconoció que aún faltan algunos actores por incorporar. En ese sentido, adelantó que en las próximas semanas se presentará el primer borrador de la propuesta a la ciudadanía.

Molinar enfatizó que la normativa vigente tiene alrededor de 80 años, por lo que considera que una reforma no es suficiente para atender las necesidades actuales del sistema educativo. “No podemos seguir parchando la ley”, señaló, al insistir en la necesidad de una actualización integral.

Ministra de Educación destaca diálogo con sectores para nueva ley educativa

La ministra indicó que la propuesta busca establecer una ley marco moderna, que brinde mayor flexibilidad al sistema educativo y evite que la normativa se convierta en una “camisa de fuerza” que limite la toma de decisiones o la implementación de cambios.

Asimismo, destacó que durante el proceso se han sostenido acercamientos con distintos actores políticos y sociales, entre ellos el diputado Jorge Bloise, con quien —según dijo— se ha trabajado en varias reuniones como parte de un diálogo más amplio sobre la nueva legislación.

Finalmente, reiteró que el objetivo del proyecto es construir un sistema educativo más actualizado, funcional y acorde con los retos del siglo XXI.

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