Ministra Molinar: educación avanza hacia una nueva ley, no reformas

La ministra de Educación, Lucy Molinar, fue consultada sobre el futuro del proyecto de transformación educativa y aclaró que el Gobierno no está impulsando una simple reforma, sino la construcción de una nueva ley de educación.

Explicó que ya se cuenta con un documento bastante avanzado y “robusto”, elaborado tras un proceso de consulta con distintos sectores del país, aunque reconoció que aún faltan algunos actores por incorporar. En ese sentido, adelantó que en las próximas semanas se presentará el primer borrador de la propuesta a la ciudadanía.

Molinar enfatizó que la normativa vigente tiene alrededor de 80 años, por lo que considera que una reforma no es suficiente para atender las necesidades actuales del sistema educativo. “No podemos seguir parchando la ley”, señaló, al insistir en la necesidad de una actualización integral.