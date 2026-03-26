Mulino descarta urgencia en aprobación de nueva ley educativa

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que no existe apuro en aprobar una nueva ley de educación, subrayando que su prioridad es que el proyecto sea ampliamente discutido y consensuado con la ciudadanía.

Durante sus declaraciones en la inauguración de la escuela República de Venezuela, el mandatario enfatizó que la eventual reforma educativa debe construirse a través del diálogo y la consulta pública, permitiendo que todos los sectores interesados participen en el proceso.

En ese sentido, indicó que, al igual que ocurrió con la discusión de la ley de la Caja de Seguro Social, se abrirán espacios en la Asamblea Nacional para escuchar opiniones y aportes.

“Yo no tengo apuro en aprobar esa ley de ninguna forma. Yo quiero que sea una ley sobre todo comentada y consultada”, expresó el presidente, dejando claro que el objetivo no es acelerar su aprobación, sino garantizar su calidad y pertinencia.

Mulino también destacó que actualmente ya se han desarrollado mesas de trabajo que han contribuido al proyecto, pero insistió en la necesidad de ampliar la discusión para lograr una normativa acorde a las demandas del país.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo hizo referencia al rezago del marco legal educativo, señalando que Panamá mantiene prácticamente la misma ley orgánica desde la presidencia de Enrique Jiménez, lo que considera incompatible con los desafíos del mundo actual, marcado por el avance de la tecnología y la inteligencia artificial.

Asimismo, resaltó que la reforma busca reducir las brechas en el acceso al conocimiento y fortalecer la educación pública, con el objetivo de equipararla a la privada en términos de herramientas y acceso a nuevas tecnologías.

El presidente reiteró que una educación más equitativa es clave para generar mayores oportunidades y avanzar hacia un país más justo, insistiendo en que este proceso debe hacerse sin improvisaciones ni presiones de tiempo.

“Debemos trabajar por esto, por la disminución de las brechas en el acceso al conocimiento y para que la educación pública se equipare cuanto antes a la privada en cuanto a herramientas y acceso a nuevas tecnologías, que es el futuro”, enfatizó.