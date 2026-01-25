Reforma educativa en debate: expertos exigen compromiso real con los recursos

Durante el programa Debate Abierto, la analista educativa Nilvia Castrellón, el asesor educativo Yahir Velásquez y Euclides Méndez, del Observatorio de la Educación, abordaron los puntos clave de la nueva reforma educativa, destacando la importancia de establecer un compromiso real con la disposición y gestión de los recursos.

Castrellón subrayó que la asignación de recursos es fundamental para que la ley tenga un impacto efectivo, especialmente en aspectos como la extensión de la jornada escolar.

Señaló que actualmente los estudiantes de escuelas oficiales reciben clases en periodos de aproximadamente 32 minutos, en comparación con los centros privados, donde las jornadas oscilan entre 45 y 60 minutos. “Es imposible que aprendan adecuadamente en ese periodo de tiempo”, afirmó.

Asimismo, indicó que las escuelas oficiales requieren libros de texto y condiciones que estimulen la creatividad y la imaginación de los estudiantes, lo que implica una inversión significativa por parte del Estado.

Por su parte, Yahir Velásquez explicó que la ley contempla una asignación del 6 % del Producto Interno Bruto (PIB), que posteriormente se elevó al 7 %, destinado a la mesa de gestión e inversión educativa. Recordó que desde la reforma de 1995 se ha hablado de un proceso de descentralización y que existe un plan operativo vigente desde 2019 que busca centralizar el sistema educativo.

Velásquez señaló que este proceso, desarrollado por el Ministerio de Educación (Meduca) junto con Copeme, debe concretarse mediante la transferencia de funciones desde la planta central hacia las regiones educativas, con el fin de que estas puedan ejecutar su labor de manera más eficiente y responder a las necesidades locales.