Diputados cuestionan a la Alcaldía de San Miguelito por la crisis de la basura: ‘El modelo de concesiones fracasó’

La crisis por la recolección de desechos en San Miguelito centró este domingo un intenso debate entre diputados durante una entrevista en el programa Debate Abierto, donde se expusieron señalamientos sobre promesas incumplidas, fallas contractuales y la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

En el panel participaron los diputados Betserai Richards, Raúl Pineda y Guillermo García, quienes analizaron el origen estructural del problema, que —según coincidieron— se arrastra desde hace más de dos décadas.

Pineda recordó que la Ley 51 de 2010 creó la Autoridad de Aseo ante la ausencia de un plan nacional de desechos y criticó el modelo de concesiones municipales, al asegurar que “no ha funcionado en ningún municipio del país”.

En ese contexto, cuestionó a la Alcaldía de San Miguelito por promesas de campaña que, afirmó, no se cumplieron, entre ellas resolver el problema de la basura en seis meses.

Durante la discusión, se compararon cifras de recolección. Pineda señaló que la alcaldía informó haber recolectado 1.800 toneladas en 30 días durante un operativo especial, mientras que la Autoridad de Aseo reportó 110 toneladas en tres días, lo que abrió un cruce de argumentos sobre eficiencia, costos y experiencia operativa.

Por su parte, García sostuvo que la crisis era previsible debido a la culminación del contrato con la empresa Revisalud y a la falta de inversión en equipos ante el vencimiento del acuerdo.

Además, advirtió que la intervención en San Miguelito estaría generando efectos colaterales en otros sectores del país, con quejas por retrasos en la recolección en áreas de la ciudad capital.

El debate también abordó las licitaciones fallidas impulsadas por el municipio, señalando que no contemplaban la disposición final de los desechos ni los costos asociados al vertedero, lo que —según los diputados— hacía inviables los contratos y obligaba a considerar aumentos en la tasa de aseo.

Al cierre, Richards anunció que desde la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional se citará al director de la Autoridad de Aseo para evaluar el impacto sanitario de la crisis y esclarecer si la intervención en San Miguelito está afectando el servicio en otros distritos.

Los diputados coincidieron en que el problema de la basura en Panamá requiere una política nacional integral que vaya más allá de la recolección, incorporando educación ciudadana, reciclaje y una gestión sostenible de los residuos, ante un escenario que calificaron como “complejo y estructural”.