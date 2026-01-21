Anteproyecto busca transferir la recolección de basura de San Miguelito a la AAUD

En medio de la controversia política y social generada por la recolección de desechos en el distrito de San Miguelito, el diputado Raúl Pineda presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca transferir de manera definitiva esta responsabilidad a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD).

La iniciativa legislativa amplía la competencia de la AAUD e incorpora formalmente al distrito de San Miguelito dentro de su ámbito de acción, lo que implicaría que la recolección de basura pase a ser administrada directamente por el Gobierno Central, eliminando esta función del Municipio de San Miguelito.

De acuerdo con el anteproyecto, la AAUD tendría competencia exclusiva en la planificación, administración, contratación, prestación, regulación y fiscalización de los servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos, tanto en el distrito de Panamá como en San Miguelito, considerándolos servicios públicos de interés social.

“El Distrito de San Miguelito traspasa de manera definitiva a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario todas las funciones, responsabilidades, competencias operativas y administrativas relacionadas con el servicio de aseo urbano y domiciliario”, señala el documento presentado por Pineda.

La propuesta también establece que todos los recursos financieros vinculados al servicio de aseo en San Miguelito, incluyendo tasas, contribuciones, subsidios y otros ingresos, serán administrados por la AAUD conforme a su marco legal y presupuestario.

Mientras tanto, el Municipio de San Miguelito conservaría un rol limitado a la coordinación comunitaria, la fiscalización social y el apoyo institucional, sin ejercer competencia operativa directa sobre la prestación del servicio.

El anteproyecto dispone que la AAUD deberá implementar de manera progresiva la cobertura total del servicio de aseo en San Miguelito en un plazo máximo de 180 días a partir de la promulgación de la ley, garantizando la continuidad del servicio y la protección de la salud pública.