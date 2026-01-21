PriceTravel buscará en Fitur expandir corredores más allá de América tras año récord

Con seis millones y medio de transacciones realizadas en 2025, la agencia de viajes online PriceTravel Holding cerró el pasado año con cifras récord, que buscará consolidar en 2026 con la expansión de corredores internacionales y destinos de nicho más allá de América.

Con ese objetivo, la delegación “más amplia de la historia de la compañía” ha desembarcado este miércoles en la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en IFEMA Madrid, donde, desde hoy y hasta el próximo domingo, organizará centenares de encuentros con clientes, turoperadores y socios estratégicos para continuar con el plan de expansión del grupo, que actualmente opera en 180 mercados.

“El 50 % del negocio del grupo ya no está en América, ni como distribución ni como contratación y destinos”, ha detallado a EFE el director de Operaciones de PriceTravel Holding, Rafael Durán, quién ha celebrado la “buena posición actual” de la empresa para acelerar ese plan y seguir construyendo nuevos corredores y oportunidades para la compañía.

Con el fin de lograr esa expansión, la delegación contará en la feria con una “agenda 360” para “cubrir ambos extremos de la distribución” en sus diferentes líneas de negocio: desde encuentros con empresas B2C -aquellas que ofrecen un servicio al consumidor final- hasta reuniones con grupos hoteleros internacionales como Hilton, Marriott, otros españoles como Meliá Hotels, RIU y Grupo Barceló, y otros hoteles independientes.