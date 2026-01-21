Las 5 claves del día en Panamá y el mundo - Lo que debes saber antes de dormir | 21 de enero

— <b>Crisis de basura en San Miguelito.</b> El rechazo de una licitación y una denuncia por presunto soborno colocan nuevamente en el centro del debate la gestión de los desechos en el distrito, mientras residentes continúan afectados por la acumulación de basura y la falta de soluciones definitivas.— <b>Contraloría aprieta el control.</b> La Contraloría General de la República redujo de forma drástica el tope de refrendos en San Miguelito, que pasa de $50 mil a apenas $1,000, como parte de medidas para reforzar la fiscalización del gasto público.— <b>Invitación internacional a Mulino.</b> El secretario de Estado de Estados Unidos, <b>Marco Rubio,</b> invitó al presidente <b>José Raúl Mulino</b> a participar en una Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará en Florida, fortaleciendo el diálogo bilateral entre Panamá y Estados Unidos.— <b>Suben los combustibles.</b> A partir del 23 de enero, los precios de la gasolina y el diésel registrarán un nuevo incremento en Panamá, impactando directamente el transporte, la logística y el costo de vida.— <b>Resultados del Miercolito.</b> La Lotería Nacional informó que el <b>Primer Premio</b> del sorteo del Miercolito del 14 de enero de 2026 fue el 0551, con letras BDCC, serie 10 y folio 7. El <b>Segundo Premio</b> correspondió al número 1476, mientras que el<b> Tercer Premio</b> fue el 3932, resultados que ya generan expectativa entre los jugadores.