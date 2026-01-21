  1. Inicio
Las 5 claves del día en Panamá y el mundo - Lo que debes saber antes de dormir | 21 de enero

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, invitó al presidente José Raúl Mulino a participar en una Cumbre de Jefes de Estado.
Por
Laura Chang
  • 21/01/2026 17:45
Este miércoles 21 de enero finaliza con una agenda marcada por la crisis de la basura en San Miguelito, decisiones de control fiscal, movimientos diplomáticos de alto nivel y ajustes en los precios del combustible.

Crisis de basura en San Miguelito. El rechazo de una licitación y una denuncia por presunto soborno colocan nuevamente en el centro del debate la gestión de los desechos en el distrito, mientras residentes continúan afectados por la acumulación de basura y la falta de soluciones definitivas.

Contraloría aprieta el control. La Contraloría General de la República redujo de forma drástica el tope de refrendos en San Miguelito, que pasa de $50 mil a apenas $1,000, como parte de medidas para reforzar la fiscalización del gasto público.

Invitación internacional a Mulino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, invitó al presidente José Raúl Mulino a participar en una Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará en Florida, fortaleciendo el diálogo bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

Suben los combustibles. A partir del 23 de enero, los precios de la gasolina y el diésel registrarán un nuevo incremento en Panamá, impactando directamente el transporte, la logística y el costo de vida.

Resultados del Miercolito. La Lotería Nacional informó que el Primer Premio del sorteo del Miercolito del 14 de enero de 2026 fue el 0551, con letras BDCC, serie 10 y folio 7. El Segundo Premio correspondió al número 1476, mientras que el Tercer Premio fue el 3932, resultados que ya generan expectativa entre los jugadores.

