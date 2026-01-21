Las 5 claves del día en Panamá y el mundo - Lo que debes saber antes de dormir | 21 de enero

— Crisis de basura en San Miguelito. El rechazo de una licitación y una denuncia por presunto soborno colocan nuevamente en el centro del debate la gestión de los desechos en el distrito, mientras residentes continúan afectados por la acumulación de basura y la falta de soluciones definitivas.

— Contraloría aprieta el control. La Contraloría General de la República redujo de forma drástica el tope de refrendos en San Miguelito, que pasa de $50 mil a apenas $1,000, como parte de medidas para reforzar la fiscalización del gasto público.

— Invitación internacional a Mulino. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, invitó al presidente José Raúl Mulino a participar en una Cumbre de Jefes de Estado que se celebrará en Florida, fortaleciendo el diálogo bilateral entre Panamá y Estados Unidos.

— Suben los combustibles. A partir del 23 de enero, los precios de la gasolina y el diésel registrarán un nuevo incremento en Panamá, impactando directamente el transporte, la logística y el costo de vida.

— Resultados del Miercolito. La Lotería Nacional informó que el Primer Premio del sorteo del Miercolito del 14 de enero de 2026 fue el 0551, con letras BDCC, serie 10 y folio 7. El Segundo Premio correspondió al número 1476, mientras que el Tercer Premio fue el 3932, resultados que ya generan expectativa entre los jugadores.