Crisis de Basura: Contraloría frena contratos en San Miguelito y y alcaldesa denuncia imposición

Excusándose en supuestas inconsistencias legaleles y presupuestarias, la Contraloría General de la República anunció que no refrendó los contratos relacionados con la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, tras identificar como inviable su validación administrativa. Esta decisión profundiza el conflicto institucional entre el Gobierno central, la Alcaldía del distrito y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), en medio de una crisis sanitaria que mantiene en vilo a la población. El análisis integral realizado por la Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos generaría una dualidad en la prestación del servicio, debido a que la AAUD ya fue autorizada para asumir el control total de la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en San Miguelito a partir del 19 de enero de 2026. El ente fiscalizador detalló una serie de irregularidades detectadas en los contratos que buscaban ser refrendados. Entre ellas, la falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD, así como la ausencia del Permiso Sanitario de Operación vigente, requisito indispensable para actividades que impactan directamente la salud pública. También se identificaron inconsistencias contractuales relacionadas con la falta de claridad en la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago. A ello se suma la inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, sin sustento legal ni presupuestario. En materia fiscal, la Contraloría confirmó que no existe una partida presupuestaria claramente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia 2026 que respalde dichos contratos. Además, no se presentó un estudio de mercado, ni un análisis de precios, ni un desglose técnico del costo por tonelada debidamente certificado por un profesional idóneo.

Reunión a puertas cerradas

En paralelo al anuncio de la Contraloría, concejales del distrito de San Miguelito y la alcaldesa, Irma Hernández, sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, para conocer el plan de recolección tras la salida de Revisalud. Hernández, denunció que no fue invitada formalmente al encuentro, aunque acudió al lugar tras enterarse de que se discutiría el futuro del servicio. Al salir de la reunión, Hernández expresó decepción, impotencia y frustración, asegurando que no se presentó ningún plan concreto, ni se ofrecieron definiciones claras sobre la tasa de aseo o las rutas y frecuencias del servicio. “Estoy preocupada, consternada, nerviosa, ansiosa, con mucho miedo de lo que va a pasar el lunes y en adelante”, declaró visiblemente afectada. La alcaldesa afirmó sentirse privada de la principal facultad por la cual fue electa: dar respuesta a uno de los problemas más graves del distrito. Hernández reclamó que no se tomara en cuenta el trabajo de 18 meses realizado por su administración para estructurar el pliego de cargos de la nueva licitación y sostuvo que la situación tiene un trasfondo político, vinculado a su confrontación con el contralor general, Anel Flores, a quien cuestionó por haberla llamado para reunirse con directivos de Revisalud. “¿Por qué ahora sí habría refrendos listos para la Autoridad de Aseo y no para la Alcaldía de San Miguelito?”, cuestionó. La alcaldesa insistió en que se le está impidiendo ejercer sus funciones y que esta actuación vulnera la autonomía municipal consagrada en la Constitución. Recordó que la decisión del Ejecutivo ya fue demandada ante la Corte Suprema de Justicia y advirtió que la reunión dejó “más preguntas que respuestas”.

La versión del AAUD