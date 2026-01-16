Crisis de Basura: Contraloría frena contratos en San Miguelito y y alcaldesa denuncia imposición

Por su parte, el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, negó que la intervención responda a intereses políticos y defendió la medida como una acción necesaria para evitar una emergencia sanitaria.'Si no entrábamos, San Miguelito explotaba', afirmó, al asegurar que en 14 días de intervención se logró un cambio 'radical' en el distrito.Moreno explicó que la reunión con los concejales fue de carácter informativo y adelantó que el plan formal con rutas, horarios y frecuencias será presentado próximamente. Confirmó además que la Autoridad de Aseo mantendrá equipos adicionales en San Miguelito a partir del 19 de enero.En cuanto a la tasa de aseo, garantizó que no habrá aumentos y que los fondos recaudados se destinarán exclusivamente al servicio de recolección en el distrito. 'Si se paga una tasa de aseo por un servicio, ese dinero tiene que usarse para la recolección', sostuvo.Tras la reunión, varios concejales expresaron su preocupación por la continuidad del servicio y pidieron una hoja de ruta clara, con rendición de cuentas periódica. Aunque reconocieron que la recolección ya se ejecuta desde el 1 de enero por mandato presidencial, insistieron en la necesidad de definir rutas, frecuencias y número de compactadores.Cabe recordar que en 2019 el Concejo de San Miguelito aprobó una adenda para prorrogar el contrato de Revisalud hasta 2041, acuerdo que fue declarado nulo por la Corte Suprema de Justicia en 2023, tras una demanda que lo consideró ilegal.