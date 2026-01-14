EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026 el sorteo ordinario del miercolito, correspondiente al número 3047.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 14 de enero de 2026:

Primer Premio: 3757

Letras: ADAD

Serie: 3

Folio: 12

Segundo Premio: 7747

Tercer Premio: 2802

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.