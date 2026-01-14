  1. Inicio
EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 14 de enero de 2026

Por
Redacción
  • 14/01/2026 15:10
El sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles corresponde al número 3047.

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 14 de enero de 2026 el sorteo ordinario del miercolito, correspondiente al número 3047.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 14 de enero de 2026:

Primer Premio: 3757

Letras: ADAD

Serie: 3

Folio: 12

Segundo Premio: 7747

Tercer Premio: 2802

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

