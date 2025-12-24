  1. Inicio
En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 24 de diciembre de 2025

Por
Redacción La Estrella de Panamá
  • 24/12/2025 15:19
El sorteo de la Lotería Nacional de este miércoles corresponde al número 3044.

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este miércoles 24 de diciembre de 2025 el sorteo ordinario del miercolito, correspondiente al número 3044.

Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 24 de diciembre de 2025:

Primer Premio: 8937

Letras: BBDD

Serie: 17

Folio: 10

Segundo Premio: 9611

Tercer Premio: 5042

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.

