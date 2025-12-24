En Vivo | Lotería de Panamá - Resultados del sorteo del miércoles 24 de diciembre de 2025

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/lnb-loteria-nacional-de-beneficencia" target="_blank">La Lotería Nacional de Beneficencia</a> realiza la tarde de este <b>miércoles 24 de diciembre de 2025</b> el <b>sorteo ordinario del miercolito</b>, correspondiente al <b>número 3044</b>.<i>Resultados del sorteo de miercolito correspondiente al 24 de diciembre de 2025:</i><b>Primer Premio: 8937</b><b>Letras: BBDD</b><b>Serie: 17</b><b>Folio: 10</b><b>Segundo Premio: 9611</b><b>Tercer Premio: 5042</b><i><b>¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?</b></i><i><b>El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los miércoles.</b></i>Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.