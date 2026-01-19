AAUD define rutas, personal y flota para la recolección de basura en San Miguelito

La <b>AAUD </b>informó los horarios y rutas de recolección de basura que se estarán ejecutando en el distrito de <b>San Miguelito</b> como parte de su plan operativo.La recolección se realizará de forma diaria, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., utilizando camiones compactos, camiones volquetes, retroexcavadoras y camionetas tipo rejilla, en los siguientes corregimientos:Arnulfo AriasOmar TorrijosJosé Domingo EspinarBelisario PorrasVictoriano LorenzoMateo IturraldeAmelia Denis de IcazaRufina AlfaroPara la atención de reportes, consultas y solicitudes de la ciudadanía del distrito de San Miguelito, <b>la AAUD habilitó la línea telefónica 6535-1983 y el canal de WhatsApp 6535-1761, a fin de mantener</b> comunicación directa con los residentes.