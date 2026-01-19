  1. Inicio
AAUD define rutas, personal y flota para la recolección de basura en San Miguelito

Por
Emiliana Tuñón
  • 19/01/2026 11:28
San Miguelito contará con 25 macrorutas y microrutas para optimizar la recolección de basura, según el plan publicado por la AAUD.

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) publicó el plan de acción que se implementará para la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, el cual ha sido clasificado como Zona 5 de recolección, abarcando sus nueve corregimientos.

De acuerdo con la entidad, la zona está organizada en 25 macrorutas, las cuales se subdividen en microrutas, definidas según las características y particularidades propias de cada área, con el objetivo de optimizar la cobertura y eficiencia del servicio.

El plan contempla un equipo humano encabezado por un director de operaciones de la regional de San Miguelito, apoyado por tres coordinadores, 14 supervisores, 30 recolectores y 70 damas de barrido, estas últimas como parte del Plan Libertad.

En cuanto a la logística, la AAUD estima una flota vehicular de 67 equipos, integrada por unidades propias de la Autoridad de Aseo, así como por apoyo interinstitucional y otros recursos complementarios, destinados a garantizar la continuidad y fortalecimiento del servicio de recolección de desechos en el distrito.

Conozca las rutas y horarios de recolección de basura en San Miguelito

La AAUD informó los horarios y rutas de recolección de basura que se estarán ejecutando en el distrito de San Miguelito como parte de su plan operativo.

La recolección se realizará de forma diaria, en un horario de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., utilizando camiones compactos, camiones volquetes, retroexcavadoras y camionetas tipo rejilla, en los siguientes corregimientos:

Arnulfo Arias

Omar Torrijos

José Domingo Espinar

Belisario Porras

Victoriano Lorenzo

Mateo Iturralde

Amelia Denis de Icaza

Rufina Alfaro

Para la atención de reportes, consultas y solicitudes de la ciudadanía del distrito de San Miguelito, la AAUD habilitó la línea telefónica 6535-1983 y el canal de WhatsApp 6535-1761, a fin de mantener comunicación directa con los residentes.

