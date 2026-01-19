AAUD define rutas, personal y flota para la recolección de basura en San Miguelito

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) publicó el plan de acción que se implementará para la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, el cual ha sido clasificado como Zona 5 de recolección, abarcando sus nueve corregimientos.

De acuerdo con la entidad, la zona está organizada en 25 macrorutas, las cuales se subdividen en microrutas, definidas según las características y particularidades propias de cada área, con el objetivo de optimizar la cobertura y eficiencia del servicio.

El plan contempla un equipo humano encabezado por un director de operaciones de la regional de San Miguelito, apoyado por tres coordinadores, 14 supervisores, 30 recolectores y 70 damas de barrido, estas últimas como parte del Plan Libertad.

En cuanto a la logística, la AAUD estima una flota vehicular de 67 equipos, integrada por unidades propias de la Autoridad de Aseo, así como por apoyo interinstitucional y otros recursos complementarios, destinados a garantizar la continuidad y fortalecimiento del servicio de recolección de desechos en el distrito.