Autoridad de Aseo y Secretaría de Metas afirman que ya está en marcha plan para San Miguelito

La Secretaría de Metas y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (Aaud) aseguraron la tarde de este sábado 17 de enero que tienen un plan de acción para atender la crisis de la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito.

De acuerdo con la Aaud, este “plan de acción” ya está en marcha y se efectúa en coordinación el secretario de Metas, José Ramón Icaza.

En la red social X la Presidencia de Panamá publicó una serie de fotos, en las que aprecia la reunión de un grupo de funcionarios este sábado 17 de enero para atender la crisis de la recolección de la basura en el citado distrito.

Según la Aaud, se han establecido rutas sostenibles y se ha fortalecido un servicio de recolección estable que “garantice soluciones duraderas para el distrito”.

La reunión entre los funcionarios de las citadas instituciones se conoce al día siguiente de que la Contraloría General de la República informó que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, tras detectar inconsistencias legales, técnicas y presupuestarias que impiden su viabilidad.

De acuerdo con una nota de prensa de la entidad, la decisión se adoptó luego de un análisis integral realizado por las áreas legal, técnica y jurídica de la institución.

El pronunciamiento está contenido en la Resolución No. OI-2026-013, emitida el 13 de enero de 2026, mediante la cual la Junta Directiva Extraordinaria de la Aaud instruyó iniciar el proceso de contratación del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, para el período comprendido entre el 19 de enero de 2026 y el 5 de julio de 2027.

La Contraloría señaló que la medida obedece a la necesidad de garantizar la correcta prestación del servicio, toda vez que la Aaud ya había intervenido el servicio el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito.

Según el informe, esta situación genera una dualidad en la prestación, lo que jurídicamente hace inviable el refrendo de los contratos.

Mientras que la mañana de este 15 de enero Hernández, en nombre del Municipio de San Miguelito, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra la Resolución No. 1-1026, del 13 de enero, emitida por la Junta Directiva de la Aaud, al considerar que fue aprobada en violación a la ley y a la autonomía municipal.

Hernández explicó que la acción legal se fundamenta en el incumplimiento de la Ley No. 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo. En particular, citó una infracción al artículo No. 11, que establece que el alcalde del distrito afectado tiene derecho a participar en las reuniones de la Junta Directiva cuando se tomen decisiones sobre la operación y explotación de los servicios de aseo humano, comercial y domiciliario, así como de los rellenos sanitarios.

“No fuimos invitados, ni coordinados, ni llamados a la toma de decisiones que se han hecho sobre este distrito, que en esta ocasión es el distrito de San Miguelito”, señaló la alcaldesa.

Además de la demanda de nulidad, la jefa del gobierno local anunció que en horas de la tarde el Municipio presentará un recurso de amparo, alegando violaciones a la autonomía municipal y a la Ley No. 276, que regula el manejo de los residuos.

Según Hernández, esta norma es clara al exigir que cualquier intervención de la Autoridad de Aseo en un distrito debe estar precedida por un convenio con el Consejo Municipal.