Diputada Prado respalda defensa de la autonomía municipal en la crisis de la basura en San Miguelito

La diputada por la libre postulación Janine Prado se refirió la tarde de este sábado 17 de enero a la crisis por la recolección de la basura en el distrito de San Miguelito, en medio del enfrentamiento entre la alcaldesa Irma Hernández, el contralor general de la República Anel Flores y el presidente José Raúl Mulino, y sostuvo que el eje central de cualquier decisión debe ser el bienestar de la ciudadanía.

Prado recordó que el problema de la recolección de desechos en San Miguelito no es nuevo y que los residentes del distrito llevan más de 25 años enfrentando deficiencias en el servicio.

“Lo principal debe servir a esta ruta, a la ciudadanía. Yo aspiro a que realmente se pueda brindar un buen servicio”, señaló, al tiempo que insistió en que la prioridad debe ser resolver de forma efectiva la situación que afecta a miles de familias.

La diputada también cuestionó la injerencia del Ejecutivo en un tema que, a su juicio, corresponde a la administración municipal. Además, Prado indicó que, tras la demanda presentada por la alcaldesa Hernández en la Corte Suprema de Justicia, es necesario “debilitar la injerencia que está habiendo por parte del Ejecutivo sobre algo que debería ser competencia del alcalde de San Miguelito”.

La mañana de este 15 de enero Hernández, en nombre del Municipio de San Miguelito, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra la Resolución No. 1-1026, del 13 de enero, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, al considerar que fue aprobada en violación a la ley y a la autonomía municipal.

Hernández explicó que la acción legal se fundamenta en el incumplimiento de la Ley No. 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo. En particular, citó una infracción al artículo No. 11, que establece que el alcalde del distrito afectado tiene derecho a participar en las reuniones de la Junta Directiva cuando se tomen decisiones sobre la operación y explotación de los servicios de aseo humano, comercial y domiciliario, así como de los rellenos sanitarios.

“No fuimos invitados, ni coordinados, ni llamados a la toma de decisiones que se han hecho sobre este distrito, que en esta ocasión es el distrito de San Miguelito”, señaló la alcaldesa.

Además de la demanda de nulidad, la jefa del gobierno local anunció que en horas de la tarde el Municipio presentará un recurso de amparo, alegando violaciones a la autonomía municipal y a la Ley No. 276, que regula el manejo de los residuos. Según Hernández, esta norma es clara al exigir que cualquier intervención de la Autoridad de Aseo en un distrito debe estar precedida por un convenio con el Consejo Municipal.

En sus declaraciones, Prado aludió además al contexto político que rodea el conflicto y señaló que percibe una fuerte campaña en redes sociales, la cual —afirmó— requiere importantes recursos económicos.

En ese sentido, mencionó que el presupuesto del distrito para 2026 superaría los 40 millones de dólares, por lo que consideró necesario analizar con seriedad cómo se están utilizando los fondos públicos.

La diputada hizo un llamado a retomar las propias palabras de Mulino y a buscar puntos de consenso que permitan avanzar en soluciones reales. “Es momento de ponernos de acuerdo para resolver los problemas que la gente está esperando que solucionemos”, expresó, subrayando que la ciudadanía exige respuestas concretas de las autoridades.

Prado reiteró que su bancada mantiene una postura de oposición constructiva, dispuesta a apoyar las iniciativas que beneficien al país y a oponerse cuando sea necesario.