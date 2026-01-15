Alcaldesa de San Miguelito demanda ante la Corte Suprema resolución de la Autoridad de Aseo

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó este jueves 15 de noviembre que en nombre del Municipio presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda contencioso-administrativa de nulidad contra la Resolución No. 1-1026, del 13 de enero, emitida por la Junta Directiva de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), al considerar que fue aprobada en violación a la ley y a la autonomía municipal.

Hernández explicó que la acción legal se fundamenta en el incumplimiento de la Ley No. 51 de 2010, que regula a la Autoridad de Aseo. En particular, citó una infracción al artículo No. 11, que establece que el alcalde del distrito afectado tiene derecho a participar en las reuniones de la Junta Directiva cuando se tomen decisiones sobre la operación y explotación de los servicios de aseo humano, comercial y domiciliario, así como de los rellenos sanitarios.

“No fuimos invitados, ni coordinados, ni llamados a la toma de decisiones que se han hecho sobre este distrito, que en esta ocasión es el distrito de San Miguelito”, señaló la alcaldesa.

Además de la demanda de nulidad, la jefa del gobierno local anunció que en horas de la tarde el Municipio presentará un recurso de amparo, alegando violaciones a la autonomía municipal y a la Ley 276, que regula el manejo de los residuos. Según Hernández, esta norma es clara al exigir que cualquier intervención de la Autoridad de Aseo en un distrito debe estar precedida por un convenio con el Consejo Municipal.

“Al sol de hoy no se ha brindado ni siquiera una reunión, ni un documento, ni nada que establezca una coordinación y un trabajo donde se respeten las decisiones y la planificación que ya se había tomado desde la administración municipal y local”, afirmó.

La Alcaldía de San Miguelito sostuvo que continuará utilizando los recursos legales disponibles para defender las competencias del municipio y exigir que las decisiones relacionadas con la gestión de residuos en el distrito se adopten conforme a la ley y con la debida participación de las autoridades locales.