Irma Hernández rompe el silencio por la basura: las 10 claves del conflicto

La controversia por la recolección de basura en el distrito de San Miguelito se intensificó tras la conferencia de prensa de la alcaldesa Irma Hernández, quien expuso una serie de cuestionamientos al manejo del servicio por parte de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y al Gobierno central. Estas son las claves de su discurso:

1. Dudas sobre la capacidad de la AAUD. La alcaldesa sostuvo que la AAUD no ha logrado resolver los problemas de recolección en la ciudad de Panamá, por lo que cuestionó que ahora se le asigne un desafío mayor en San Miguelito, un distrito con alta densidad poblacional y problemas históricos en el manejo de residuos.

2. Fin del contrato de Revisalud. Recordó que el contrato con la empresa Revisalud vence el 18 de enero, y que durante años los residentes han solicitado su salida, sin que hasta ahora se les brinde una solución clara y definitiva.

3. Cuestionamientos al debido proceso. Hernández reveló que el 4 de diciembre recibió una llamada del contralor para solicitar una reunión con la dueña de Revisalud, un hecho que —según dijo— genera dudas éticas y sobre el respeto al debido proceso administrativo.

4. Falta de refrendo de nuevas empresas. Denunció que tres empresas ya aprobadas por el Consejo Económico Nacional aún no cuentan con refrendo, lo que impide que inicien operaciones el 19 de enero, pese a que el municipio ya cumplió con los trámites requeridos.

5. Plan municipal ya definido. La alcaldesa aseguró que el Municipio de San Miguelito tiene estructurado un sistema de recolección diferenciada, diseñado durante más de un año y comunicado previamente a los residentes, por lo que rechazó cualquier señalamiento de improvisación.

6. Inversiones en riesgo. Advirtió que las empresas seleccionadas ya realizaron inversiones en equipos, personal, uniformes, rótulos y espacios logísticos, confiando en una aprobación oficial que ahora permanece en suspenso.

7. Falta de información oficial. Hernández afirmó que no recibió información previa sobre las decisiones anunciadas recientemente por el Ministerio de Salud y la AAUD, lo que, a su juicio, evidencia falta de coordinación institucional.

8. Responsabilidad clara si hay intervención. Indicó que, si no se refrendan los contratos municipales y se mantiene la intervención de la AAUD, la responsabilidad total del servicio recaerá en esa entidad.

9. Llamado al presidente Mulino. La alcaldesa solicitó al presidente José Raúl Mulino reconsiderar y derogar el decreto vigente, en defensa de la autonomía municipal y del derecho de los residentes a un servicio eficiente.

10. El reclamo ciudadano. Hernández cerró enfatizando que, más allá de debates administrativos o políticos, el ciudadano solo exige una cosa: que le recojan la basura.