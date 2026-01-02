Crisis de basura en San Miguelito: AAUD señala falta de consenso con la alcaldesa Irma Hernández

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, aseguró que la institución ofreció apoyo a la Alcaldía de San Miguelito ante la crisis por la acumulación de basura; sin embargo, indicó que la ayuda no fue aceptada debido a desacuerdos sobre las condiciones planteadas.

Moreno explicó que la problemática no es nueva y que la AAUD expuso la situación en su junta directiva desde hace varios meses.

Según detalló, la entidad propuso asumir la recolección, traslado y disposición final de los desechos sólidos del distrito, pero señaló que era necesario abordar el tema de la tasa de aseo para poder ejecutar el apoyo de manera sostenible.

“El planteamiento fue claro: no tenemos recursos para atacar San Miguelito de forma paralela sin afectar la operación en la ciudad capital”, afirmó. Añadió que la alcaldía no aceptó que la tasa de aseo formara parte del acuerdo, lo que, a su juicio, implicaba realizar el trabajo sin respaldo financiero.

Moreno indicó que, pese a ello, la AAUD intervino en San Miguelito por solicitud directa del presidente de la República, como una medida de apoyo temporal ante la emergencia. Precisó que esta intervención se extenderá hasta el 19 de enero y tendrá un costo estimado entre 650 mil y 750 mil dólares.

El director también aseguró que la operación en la ciudad de Panamá no se verá afectada, ya que se mantendrán las mismas frecuencias, rutas y capacidad operativa de recolección de basura. “La comunidad puede estar tranquila, el servicio en la capital seguirá funcionando con normalidad”, sostuvo.

En cuanto a los avances, informó que en San Miguelito se ha logrado reconectar más de 250 puntos de recolección y que los trabajos continuarán de forma progresiva en las zonas críticas, con el objetivo de nivelar la situación en los próximos días.