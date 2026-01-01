AAUD toma control del aseo en San Miguelito con operativo especial hasta el 18 de enero

El operativo especial de limpieza en el distrito de San Miguelito arrancó este jueves 1 de enero de 2026 al mediodía, como parte de la intervención urgente anunciada por el presidente José Raúl Mulino ante la crisis de recolección de basura que enfrenta una de las zonas más pobladas del país.

La acción, liderada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), forma parte del proyecto “Con paso firme San Miguelito 2026” y se mantendrá activa hasta el 18 de enero, según confirmó el administrador general de la entidad, Ovil Moreno.

“La AAUD estará a cargo hasta el 18 de enero. A partir del 19, la alcaldesa ya tiene prevista una nueva administración con contrataciones hechas con otras empresas”, explicó Moreno.

El operativo se puso en marcha tras el anuncio realizado el pasado 30 de diciembre por el mandatario, quien advirtió que la acumulación de desechos podría derivar en una crisis sanitaria, por lo que instruyó la intervención inmediata de la AAUD para atender las comunidades más afectadas.

Para hacer frente a la magnitud del problema, la autoridad ha desplegado un importante contingente de equipo pesado y personal. De acuerdo con Moreno, se han destinado más de 40 camiones, 20 excavadoras, cinco camiones tipo rejilla, cinco compactadoras y alrededor de 100 trabajadores del aseo, que estarán operando en distintos puntos del distrito.

“Es increíble lo que estamos encontrando aquí: basura acumulada por meses y en grandes cantidades”, señaló el administrador.

Añadió que uno de los principales obstáculos es que los desechos se encuentran sueltos, lo que dificulta la recolección manual. “Si la gente se pone a recoger lata por lata, no se termina nunca. Por eso se necesita maquinaria pesada”, subrayó.

La intervención también implicó un financiamiento adicional, ya que la AAUD no contaba con un presupuesto asignado para esta operación. Moreno detalló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó entre 650 mil y 700 mil dólares para respaldar los trabajos de limpieza en San Miguelito.

El respaldo financiero fue anunciado previamente por el presidente Mulino, quien indicó que el Gobierno dispondría de fondos extraordinarios descentralizados, como se ha hecho en otros municipios del país, para atender situaciones críticas a nivel local.