AAUD toma control del aseo en San Miguelito con operativo especial hasta el 18 de enero

La crisis del aseo en San Miguelito motivó además una coordinación interinstitucional. Según informó el Ejecutivo, la intervención responde a una solicitud presentada por la alcaldesa Irma Hernández al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien estará a cargo de articular las acciones entre las distintas entidades involucradas.Tras el anuncio presidencial, Hernández confirmó que desde este 1 de enero el distrito contaría con el apoyo de la AAUD y agradeció públicamente la intervención del Gobierno. En su cuenta de X, la alcaldesa escribió: 'Muchas gracias, @JoseRaulMulino'.Mulino también reconoció la gestión del diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, a quien destacó por su preocupación y por canalizar esfuerzos para buscar soluciones a favor de los residentes del distrito.La intervención busca restablecer el servicio de recolección de basura, reducir los puntos críticos de acumulación de desechos y prevenir riesgos a la salud pública, mientras se implementa la nueva administración del servicio a partir de la segunda mitad de enero.