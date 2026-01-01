  1. Inicio
AAUD toma control del aseo en San Miguelito con operativo especial hasta el 18 de enero

La autoridad ha desplegado un contingente de equipo pesado y personal.
La autoridad ha desplegado un contingente de equipo pesado y personal.
Por
Leiny Pérez
  • 01/01/2026 13:26
Se han destinado más de 40 camiones, 20 excavadoras y alrededor de 100 trabajadores, que estarán operando en distintos puntos del distrito.

El operativo especial de limpieza en el distrito de San Miguelito arrancó este jueves 1 de enero de 2026 al mediodía, como parte de la intervención urgente anunciada por el presidente José Raúl Mulino ante la crisis de recolección de basura que enfrenta una de las zonas más pobladas del país.

La acción, liderada por la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), forma parte del proyecto “Con paso firme San Miguelito 2026” y se mantendrá activa hasta el 18 de enero, según confirmó el administrador general de la entidad, Ovil Moreno.

“La AAUD estará a cargo hasta el 18 de enero. A partir del 19, la alcaldesa ya tiene prevista una nueva administración con contrataciones hechas con otras empresas”, explicó Moreno.

El operativo se puso en marcha tras el anuncio realizado el pasado 30 de diciembre por el mandatario, quien advirtió que la acumulación de desechos podría derivar en una crisis sanitaria, por lo que instruyó la intervención inmediata de la AAUD para atender las comunidades más afectadas.

Para hacer frente a la magnitud del problema, la autoridad ha desplegado un importante contingente de equipo pesado y personal. De acuerdo con Moreno, se han destinado más de 40 camiones, 20 excavadoras, cinco camiones tipo rejilla, cinco compactadoras y alrededor de 100 trabajadores del aseo, que estarán operando en distintos puntos del distrito.

“Es increíble lo que estamos encontrando aquí: basura acumulada por meses y en grandes cantidades”, señaló el administrador.

Añadió que uno de los principales obstáculos es que los desechos se encuentran sueltos, lo que dificulta la recolección manual. “Si la gente se pone a recoger lata por lata, no se termina nunca. Por eso se necesita maquinaria pesada”, subrayó.

La intervención también implicó un financiamiento adicional, ya que la AAUD no contaba con un presupuesto asignado para esta operación. Moreno detalló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destinó entre 650 mil y 700 mil dólares para respaldar los trabajos de limpieza en San Miguelito.

El respaldo financiero fue anunciado previamente por el presidente Mulino, quien indicó que el Gobierno dispondría de fondos extraordinarios descentralizados, como se ha hecho en otros municipios del país, para atender situaciones críticas a nivel local.

La intervención busca restablecer el servicio de recolección de basura.
La intervención busca restablecer el servicio de recolección de basura.

La crisis del aseo en San Miguelito motivó además una coordinación interinstitucional. Según informó el Ejecutivo, la intervención responde a una solicitud presentada por la alcaldesa Irma Hernández al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien estará a cargo de articular las acciones entre las distintas entidades involucradas.

Tras el anuncio presidencial, Hernández confirmó que desde este 1 de enero el distrito contaría con el apoyo de la AAUD y agradeció públicamente la intervención del Gobierno. En su cuenta de X, la alcaldesa escribió: “Muchas gracias, @JoseRaulMulino”.

Mulino también reconoció la gestión del diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, a quien destacó por su preocupación y por canalizar esfuerzos para buscar soluciones a favor de los residentes del distrito.

La intervención busca restablecer el servicio de recolección de basura, reducir los puntos críticos de acumulación de desechos y prevenir riesgos a la salud pública, mientras se implementa la nueva administración del servicio a partir de la segunda mitad de enero.

