Aplazan licitación para la recolección de basura en San Miguelito

Al mismo tiempo que la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, denuncia que la empresa Revisalud disminuye sus actividades en el servicio de recolección de los desechos sólidos, se pospone la licitación para contratar la nueva empresa que se encargará de ofrecer el servicio.

La presentación de las propuestas estaba programada para este lunes, pero se pospuso para el próximo viernes 19 de este mes.

La licitación, con un precio de referencia de $315,217,728, inicio en julio pasado e inicialmente estaba programada para realizarse el 15 de septiembre, pero se han pospuesto en cuatro ocasiones, incluyendo está última.

Mientras que la acumulación considerable de desechos en San Miguelito encendien las alarmas. La alcaldesa Hernández, denunció que la empresa Revisalud, encargada del servicio de recolección de basura, ha reducido su eficacia operativa, lo que ha provocado la proliferación de múltiples puntos críticos de basura.

Hernández explicó en una entrevista para Telemetro Reporta que la capacidad operativa de la empresa disminuyó de manera significativa, pasando del 70% al 40%.

Ante esta situación, dijo, se ha implementado un plan de recolección de emergencia, con apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), empresas privadas y las juntas comunales de cada corregimiento.

“Desde el 22 de noviembre aproximadamente, que estamos dándole seguimiento al plan operativo de la empresa actual. Notamos que la efectividad del cumplimiento del plan operativo se redujo de un 70% a un 40%. Desde ese momento hasta la fecha, primero de diciembre, es que vemos esta presencia de varios puntos críticos en el distrito de San Miguelito”, fueron algunas de sus palabras.

Hernández calificó como inaceptable que el distrito enfrente una crisis de desechos en plena temporada de fin de año, especialmente cuando Revisalud continúa siendo la empresa responsable del servicio hasta el último día de su contrato. Reiteró que el proceso de transición hacia un nuevo operador no puede convertirse en una excusa para dejar de cumplir con la recolección.

Mientras avanza la licitación para seleccionar a la nueva empresa encargada de la gestión integral de residuos sólidos, la Alcaldía trabaja en un plan que evite el colapso en el servicio entre la salida del operador actual y la entrada del nuevo.